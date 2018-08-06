人民幣若再大跌 小心人行再祭出逆周期調節

人行在今 (6) 日起調高遠期售匯業務外匯風險準備金率至 20%，今日人民幣早盤一度由貶轉升，但表現還算平穩。專家表示，下一步要注意人行會不會進行「逆周期調節」，這才是代表人行將重啟干預機制，對人民幣匯率產生更大影響。

人行宣布重收外匯風險準備金後，今 (6) 日離岸人民幣中間價下調 191 點報 6.8322。至於上週五在人行宣布消息後大舉拉回的離岸人民幣，今天早盤表現還算平穩，以小跌開出，隨後一度由貶轉升，最高來到 6.8195 點。至於在岸人民幣表現同樣走升，早盤最高一度升值到 6.8010，一改上周一路狂瀉態勢。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

這回人行選在離岸人民幣破 6.9 大關當天，宣布重收外匯風險準備金，就是明確向市場宣示，這是個重要支撐點，對市場預期心理有重要暗示作用。

市場分析，相較於對遠期售匯徵收風險準備金，市場更在意人行上週五對外公布的訊息中，強調「將根據需要進行逆週期調節」，代表人行可能重啟干預機制，將對人民幣匯率產生更大影響。

尤其 2015 年人行那場驚天動地的 811 匯改以來，曾祭出「逆週期調節」，再中間價報價機制引入「逆週期因子」。但之後隨著單邊預期被打破，市場進入雙向波動，人行在 2018 年 1 月 9 日暫停使用逆週期因子，讓匯率政策回歸中性。



民生銀行首席分析師溫彬表示，若接下來人民幣出現速度較快、規模較大的貶值，人行很可能在形成機制上重啟逆週期因子，穩定市場預期。不過對沖基金 BMO Capital Markets 策略分析師 Aaron Kohli 指出，只要人民幣不脫離美元走勢出現異常大幅下跌，或中國出現大幅資本外流，近期人行直接出手干預匯率的可能性不高，但不排除會針對某些投機行為精準打擊，遏制投機放空人民幣氛圍持續擴散。

市場關心人民幣 7 的關卡，是否真是人行底線？有外匯資深交易員表示，這個關鍵點只有在人民幣匯率沒過整數關口前，對市場預期有一定心理暗示作用，但若真的突破 7 大關，這個意義也就消失了。

至於人民幣接下來後勢是否再看跌？

《21 世紀經濟報導》，目前多數對沖基金認為人民幣的補跌需求已大幅釋放，一方面對比 2016 年人民幣貶值預期強烈時期溢價幅度高達 4%-5%，目前美元兌人民幣 1 年遠期 (NDF) 溢價僅為 0.2%，顯示機構投資人認為人民幣未來下跌空間有限；另一方面美元指數歷來有升息之後衝高回落的習慣，機構投資人自然也會特別小心。