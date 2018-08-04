中國全面反擊！左打關稅 右增外匯風險準備金

面對美國的步步進逼，中國官方昨 (3) 晚正式反擊，除了宣布計畫再對美國 600 億美元商品加徵關稅，接著人民銀行更宣布，調高外匯風險準備金率至 20%，消息一出立刻讓昨天跌破 6.9 大關的離岸人民幣不到半個小時內收復 6.83 關卡，最高一度來到報 6.8224。

中國對美國再課 600 億關稅 美方：不會因此退縮

美國本周宣布要對中國 2000 億美元產品關稅拉高至 25%，中國在沉默幾天後，終於在週五晚間展開反擊，宣布計畫對美國進口約 600 億美元產品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅，具體實施日期將視美方行動而定。

儘管中國這份 600 億美元的金額，相比美國的 2000 億美元的關稅實在小巫見大巫，但其實中國從美國購買的商品金額相對來的小，中國去年從美國進口 1300 億美元商品，明顯小於美國從中國進口 5060 億美元產品，因此這回中國還擊的金額等級，已經是從兩國進出口量估算下，進行相對比例的升級。

中國揚言報復後，白宮經濟顧問 Larry Kudlow 表示不會因此退縮，更強調會奮鬥到中國改變貿易政策為止。目前中美雙方的貿易戰談判仍在私下進行中，白宮發言人表示，美國方面對進一步談判抱持開放態度。

專門以數據分析衡量政治風險的 GeoQuant 執行長 Mark Rosenberg 表示，目前數據看來，中美貿易衝突呈現「週期性」模式，通常兩週緊張情緒升級後，接著兩週就會相對平靜。更指出中美兩方有相同的槓桿作用，目前沒有人願意先示弱，也代表雙方衝突將是一場持久戰。

人行調高外匯風險準備金率 增加投機成本

無獨有偶，人行也在昨晚同步動作，宣布從 8 月 6 日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從原本的 0 調高為 20%。消息一出爐，當日跌破 6.9 大關離岸人民幣迅速拉升，不到半個小時就收復 6.83 關卡，最高一度來到報 6.8224，最終收在 6.84。

聯訊證券首席宏觀研究員李奇霖指出，重新徵收遠期售匯業務的外匯風險準備金，可以增加外匯投機的成本，對於人行來說，更是直接消耗外匯干預之外更低成本的選擇，有效遏制人民幣貶值預期。

這項政策工具最早是在 2015 年 8 月 31 日啟用，當年 811 匯改後，人民幣遭逢強烈貶值預期，人行便對開展代客遠期售匯業務的金融機構徵收 20% 的外匯風險準備金。直到人民幣貶值預期消散轉為升值，人行才宣布自 2017 年 9 月 11 日起將外匯風險準備金率下調至 0，管理政策回歸中性。