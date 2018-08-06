人行官員喊話 人民幣7是重要心理關卡 不會破

中國人民銀行在上周五 (3 日) 晚間宣布，自今 (6) 日起調高遠期售匯業務外匯風險準備金率至 20%，一舉拉高外匯投機成本。對此人行參事盛松成表示，目前人民幣不會破 7，強調這是重要心理關卡，明確向外界表態。

上週五離岸人民幣一路狂瀉，更一舉貶破 6.9 大關。當晚人行出手後，離岸人民幣不到半個小時內收復 6.83 關卡，最終收報在 6.84。人行這回再次調高遠期售匯業務外匯風險準備金率，從今天起恢復到 20%，就是要抑制近幾個月來人民幣的快速貶值。過去四個月來，人民幣累計跌幅已達到 8.5%，加上近幾天以來人民幣貶值速度加快，人行選在此時出手，也是對市場貶值預期的及時修復。

人行之所以選擇提高遠期售匯業務外匯風險準備金率來穩定匯率，是因為企業透過遠期購匯可以能一定程度規避未來匯率風險，不過，企業並不立刻購匯，只是與銀行簽訂遠期執行協議。但對銀行來說，簽訂好協議後，為了對沖自己的風險，通常會在即期外匯市場買入外匯，人民幣因此會面臨拋盤和貶值的壓力。

這種方式的好處在於，透過價格手段拉抬交易成本，引導市場行為的自發調節，一來不屬於明令限制某項外匯交易的資本管制，二來不屬於央行直接消耗外匯儲備、拋出美元買入人民幣的干預舉措。

人行在 2015 年人民幣匯改後也曾祭出同樣措施，以當時對抑制遠期售匯業務影響較為明顯，當年 10 月開始徵收後，當月銀行代客遠期售匯簽約額明顯比 8 月的高點下降了 93%，但對人民幣即期匯率的影響並非立竿見影。

對於人行這回大動作，相關官員也出面表態。人行參事盛松成指出，實際情況是，中美都不希望人民幣大幅貶值；更強調，以近兩年持續研究和分析判斷匯率走勢來看，目前人民幣不會破 7，強調這是個心理關卡。

他指出，匯率貶值會帶來很多問題，一是資本外流壓力會加大，二是淨出口對中國的經濟成長貢獻已經十分有限，透過貶值促進出口的做法，雖然短期內會有價格優勢，但長期來看不利企業提升產品品質、提振核心競爭力，是得不償失的作法。

有別以往，這回市場和人行似乎都在彼此對對匯率風險的承受度。之前和人行交手曾吃過虧的外資，這回人民幣空頭持有的部位都不敢太大。彭博經濟學家陳世淵表示，人行很可能會控制匯率節奏，他認為管理層目前還未確定匯率未來走向，但認為思路肯定和過去不一樣。他表示：「我不覺得 6.8 是個實質性阻力點位，美元目前較平穩，人民幣現在是個比較好的自由浮動時機。」