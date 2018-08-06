央行重收外匯風險準備金 人民幣中間價下調191點

人民幣中間價報 6.8513，上一交易日中間價報 6.8322，下調 191 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8620。

央行重收外匯風險準備金

中國人民銀行 3 日晚間宣布，自本月 6 日起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從 0 調整為 20%。旋即，離岸市場人民幣一改頹勢，迅速拉升逾 500 基點。

據悉，下一步人民銀行將繼續加強外匯市場監測，根據形勢發展需要採取有效措施進行逆週期調節，維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

監管表態人民幣難破 “7”

對於市場破 “7” 擔憂，央行參事盛鬆成指出，因其是一個心理關口，目前人民幣匯率不會破“7”。他解釋稱，實際情況是，中美都不希望人民幣大幅貶值，也不存在所謂的均衡匯率。

盛鬆成表示，匯率貶值會帶來很多問題：一是資本外流壓力增大，還有損大國形象，更加容易使（貿易）摩擦升級；二是淨出口對我國經濟增長的貢獻已十分有限：通過貶值促進出口的做法是得不償失的，雖然短期內有可能獲得價格優勢，但不利於企業提高產品質量、提升核心競爭力。

“的確，人民幣破 7 的可能性不是太大，一方面是美元進一步大幅升值的壓力並不會太大，另一方面，人民幣破 7 的確會對國際資本對中國經濟和人民幣匯率的信心產生較大影響” ，黃志龍表示，央行政策出台後，將增加遠期售匯業務的資金成本，有利於遏制人民幣匯率進一步貶值的壓力，也說明央行不會對當前人民幣貶值置之不理，還可能會採取進一步逆週期調節的措施，來管理貶值預期。

央行也表示，下一步，將繼續加強外匯市場監測，根據形勢發展需要採取有效措施進行逆週期調節，維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

通過價格傳導發揮作用並非資本管制

市場有觀點認為，對遠期售匯徵收風險準備金是否屬於資本管制措施。中國人民銀行新聞發言人指出，對遠期售匯徵收風險準備金並未對企業參與外匯遠期、期權、掉期交易設置規模限制，也沒有逐筆審批要求，更沒有禁止企業開展這類交易，顯然不屬於資本管制，也並非行政性措施，而是宏觀審慎政策框架的一部分。

發言人解釋，人民銀行要求金融機構按其遠期售匯（含期權和掉期）簽約額的 20% 交存外匯風險準備金，相當於讓銀行為應對未來可能出現的虧損而計提風險準備，通過價格傳導抑制企業遠期售彙的順週期行為，屬於透明、非歧視性、價格型的逆週期宏觀審慎政策工具。

據悉，外匯風險準備金由金融機構交存​​，不針對企業。企業可按現有規定辦理遠期結售匯業務，遠期結售匯作為企業套期保值工具的性質不變。為滿足交存外匯風險準備金的要求，銀行會調整資產負債管理，通過價格傳導抑制企業遠期售彙的順週期行為，對於有實需套保需求的企業而言，影響並不大。

預期改善人民幣趨穩漸成共識

近期人民幣兌美元及兌 CFETS 貨幣籃子出現雙貶值現象，是 2016 年初引入 CFETS 貨幣籃子之後首次出現的情況。

對於這一現像出現的原因，平安證券宏觀固收組陳驍團隊認為主要有四點：一是中美經濟增長表現分化；二是中美貨幣政策取向分化；三是外貿前景不確定性加大，外貿順差或承壓，而中國股市波動加劇，不利於境外資金流入；四是這輪貶值中，沒有明顯看到外匯干預的跡象，匯價走勢對市場供求及情緒等因素反映比較充分。

分析人士認為，考慮到本輪匯率波動與中美經濟相對增速、中美貨幣政策週期及全球貿易形勢等因素有關，人民幣可能仍有一定貶值壓力，但政策信號顯然有利於匯率波動收窄。

“年內中間價破 7 概率進一步降低，人民幣企穩近在眼前。” 在央行調整外匯風險準備金率後，有機構點稱。

市場人士認為，央行啟動外匯風險準備金工具所表達的態度比工具本身可能更重要，尤其央行在公告中表示，根據形勢發展需要採取有效措施進行逆週期調節，維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

“央行有足夠的政策工具維持國內外匯市場供求平衡和穩定市場預期。” 招商證券宏觀謝亞軒團隊稱。