人民幣兌美元連跌8週 經濟學家：若「貶破7」恐衝擊股匯市

根據《彭博社》報導，人民幣兌美元連續第 8 週走跌；德國商業銀行經濟學家 Zhou Hao 今 (3) 日示警，若人民幣兌美元貶破 7，恐衝擊股匯市。

本週人民幣兌美元下跌約 0.8%，8 週累計大貶 6.7%；台北時間週五下午 4 點 30 分，彭博數據顯示，美元兌人民幣上揚 0.25%，至 6.8597。

美元兌人民幣上揚 0.25%。(圖：翻攝自 Bloomberg)

德國商業銀行經濟學家 Zhou Hao 認為，若人民幣兌美元貶破 7，將衝擊匯市，連帶傷害股市。

BBVA Research 亞洲首席經濟學家 Xia Le 研判，中國政府不會放任人民幣兌美元貶破 7，因為這可能引發更大貶勢，以及恐慌性拋售、資本外流等問題。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師 Ian Hui 預估，今年人民幣兌美元，不太可能貶破 7，人行會避免人民幣貶勢危及金融穩定，造成資本外流。

美中貿易爭端，持續牽動人民幣走勢。

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品的關稅稅率，自 10% 提高至 25%；對此，中國外交部呼籲，美方不應意氣用事，否則最終會傷害自己。

中國商務部也強調，面對美國升級貿易戰的威脅，中國已做好充分準備，「不得不反制」。

美國商務部長 Wilbur Ross 則宣稱，對 2000 億美元中國進口商品徵稅 25%，每年總稅額不過 500 億美元，連中國國內生產毛額 (GDP) 的 1% 都不到，「不會引發災難」。