〈每日外資外匯觀點〉日圓縱有反彈仍視為整理、英鎊就算跌破7月低點也不意外

美國聯準會最新貨幣決策聲明中調高經濟評估，強調美國經濟「強勢」擴張，暗示 9 月今年來第 3 度升息的機率高，美元指數近期站穩 95，風險逆轉指標全面下跌，美元看漲期權持續受到青睞。

最新數據顯示，ICE 美元指數期貨淨多單上周增加 3185 口 ，來到 28456 口，持續創下 2017 年以來新高；而歐元兌美元則跌破 6 月以來的上漲趨勢線，英鎊也跌破 1.3 重要關卡。

美元指數重新站上 95。(來源：新浪財經)

日圓縱有反彈仍視為整理

上周受到避險情緒的帶動，日圓一度獲得提振，美元兌日圓連續下跌在 111.2 附近整理，大華銀行在報告中預期，美元兌日圓近期將跌至 110.6，此處縱有反彈，仍視為 110.6-112.5 區間整理，並非進一步上漲的開始。

摩根士丹利則對日圓維持看漲，並在投資組合中做空美元兌日圓，該行表示，日本央行上周進行政策技術性調整，預期與透過更陡峭的殖利率曲線支持銀行獲利能力的效果一致，有助提振日圓。

此外，摩根士丹利表示，應密切關注外國購買短期日本國債的每周流動數據，及美元貸款流動是否放緩，以作為視為美元是否疲軟的指標。

該行並指出，美元兌日圓跌破 111.40 後，下看 110.55。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

英鎊就算跌破 7 月低點也不意外

大華銀行對英鎊兌美元抱持中性看法，認為就算跌破 7 月的低點 1.2958 也不意外，但目前看來，進一步跌破 1.288 支撐的可能性不大。

德商銀行也認為英鎊仍有進一步下跌的可能，下一支撐位於 1.2918，若跌破，將下看 1.2580。