2025-08-19

隨著市場對中國是否允許人民幣升值的爭論加劇，中銀國際證券全球首席經濟專家管濤認為，人民幣兌美元可能進一步升值至 7 以上，推動人民幣上漲的因素包括美國經濟疲軟、聯準會降息以及美元信心普遍下降。

中國頂尖經濟學家預測：4大因素將讓人民幣升破7。(圖:shutterstock)

管濤進一步稱，另一個潛在的推動因素是中美有望達成第二份貿易協議，類似於川普總統第一任期內達成的協議，這可能會提振人們對中國資產的信心。

由於全球投資者撤紛紛離美國資產，美元今年已下跌約 8%，但在岸人民幣僅升值 1.6%，成為亞洲表現較弱的貨幣之一。人民幣兌一籃子貨幣貶值 5.2%，落後於大多數主要貨幣。

德意志銀行、瑞銀、道明銀行等機構已將人民幣兌美元匯率預測上調至接近 7，理由是樂觀看待美國與中國將最終達成貿易協議。離岸人民幣上次突破 7 大關是在 2024 年 9 月，本週人民幣兌美元匯率一直在 7.18 左右。



曾任國家外匯管理局國際收支司司長的管濤表示，如果條件成熟，人民幣匯率可能會升至 7 水平，不認為中國有意壓低匯率以支持出口的說法，因人民幣貶值是一個結果，而非政策目標。

管濤補充表示，中國的政策應更多服務於國內的目標，例如成長、就業、物價穩定，支持這些目標是更為重要。