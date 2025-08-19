中國頂尖經濟學家預測：4大因素將讓人民幣升破7
鉅亨網編輯林羿君
隨著市場對中國是否允許人民幣升值的爭論加劇，中銀國際證券全球首席經濟專家管濤認為，人民幣兌美元可能進一步升值至 7 以上，推動人民幣上漲的因素包括美國經濟疲軟、聯準會降息以及美元信心普遍下降。
管濤進一步稱，另一個潛在的推動因素是中美有望達成第二份貿易協議，類似於川普總統第一任期內達成的協議，這可能會提振人們對中國資產的信心。
由於全球投資者撤紛紛離美國資產，美元今年已下跌約 8%，但在岸人民幣僅升值 1.6%，成為亞洲表現較弱的貨幣之一。人民幣兌一籃子貨幣貶值 5.2%，落後於大多數主要貨幣。
這種落後表現，引發了市場對中國政策意圖的猜測，儘管北京官員堅稱他們並未藉由貶值來維持競爭優勢。同時，近期外界呼籲人民幣升值的聲音越來越多，一些美國與歐洲的經濟學家及前官員警告，若人民幣長期疲軟，可能會損害消費並激化貿易緊張。
德意志銀行、瑞銀、道明銀行等機構已將人民幣兌美元匯率預測上調至接近 7，理由是樂觀看待美國與中國將最終達成貿易協議。離岸人民幣上次突破 7 大關是在 2024 年 9 月，本週人民幣兌美元匯率一直在 7.18 左右。
曾任國家外匯管理局國際收支司司長的管濤表示，如果條件成熟，人民幣匯率可能會升至 7 水平，不認為中國有意壓低匯率以支持出口的說法，因人民幣貶值是一個結果，而非政策目標。
他認為，中國有應對匯率出現更大波動的工具，並且應該讓人民幣更有彈性及市場化，為政策制定者提供更多調整貨幣政策的空間，以更好地達到經濟增長、就業及物價穩定的目標。
管濤補充表示，中國的政策應更多服務於國內的目標，例如成長、就業、物價穩定，支持這些目標是更為重要。
儘管市場對人民幣前景抱持樂觀態度，但管濤警告市場可能過於忽視下跌風險。美國與中國或許已將貿易休戰延長 90 天，但艱難的談判仍可能重新引發摩擦，並使人民幣再度承壓。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 860！寒武紀連兩交易日收盤創史高！市值飆破3500億人民幣背後的四大核心邏輯
- 喜迎「去美元化」！全球第2大的人民幣債市崛起 瑞銀剖析3大投資契機
- 人民幣上升46個基點！中間價創階段新高、全球「去美元化」再添籌碼？