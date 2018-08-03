宏達電攜手麥拉倫舉辦VR電競大賽 VIVELAND內容將登陸中國線下體驗店

宏達電 (2498) 今(3)日於中國國際數碼互動娛樂展覽會 (ChinaJoy 2018) 與世界知名一級方程式 (F1) 車隊麥拉倫(McLaren)，共同舉辦全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽：McLaren Shadow Project《麥拉倫影子計畫》中國站。ChinaJoy 是亞洲數位娛樂產業最具影響力的盛會，HTC 現場展示 20 多款精彩刺激的遊戲內容，供 30 多萬名與會粉絲盡情體驗。VR 虛擬實境樂園 VIVELAND 的內容也將登陸中國大陸線下體驗店。在《麥拉倫影子計畫》中，參賽選手將使用 VIVE PRO 在 VR 賽車遊戲中，模擬真實的麥拉倫 F1 車隊進行角逐。中國站的最終獲勝者，可直接進入在 2019 年 1 月於英國麥拉倫科技中心舉辦的總決賽。最終的比賽冠軍將在麥拉倫電競團隊中贏得一席之地，並有機會加入其電競發展計畫，獲得獨一無二的賽車運動體驗。



HTC 中國區總經理汪叢青表示，VR／AR （XR）技術的發展將顛覆眾多產業格局，不僅針對娛樂領域，更能夠觸及到生活中的各方面，比如今天發布的 VIVE FOCUS 系統更新，為使用者提供獲取大量應用內容的機會，大大提升了產品的使用價值。而透過今天在 ChinaJoy 上展示之眾多全新類別的沉浸式互動娛樂內容看出，XR 對包括電競在內的遊戲產業轉型，發揮著巨大的推動作用。HTC 和麥拉倫合作推出的全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽，史無前例地將虛擬和現實體育競技運動緊密結合。



根據近期權威市場研究機構 IDC 與 Canalys 發布的報告，HTC Vive 在 VR／AR 領域的全球市場占有率和銷售額均處於領先地位，VIVE Focus 更是在中國一體機市場占據銷量第一的位置。同時，資料顯示搭載 VIVE WAVE VR 開放平臺、並預載 VIVEPORT 的一體機設備主導著中國 VR 一體機市場。使用者基礎初具規模，內容成為驅動 VR 大規模普及的核心要素。這也充分表明了 HTC 新生態的蓬勃生機與領先優勢。越來越多的合作夥伴也因此加入 HTC 的生態系統中，更多精彩的遊戲娛樂內容不斷湧現。



在 HTC 展區現場，參觀者還可搶先體驗多個尚未正式上線的精彩 VR 內容。在 VIVE Pro 和 VIVE Focus 等頂級 VR 設備的支援下，展區遊戲內容豐富、種類多樣，既有單人 VR 遊戲，也有大空間多人互動 VR 遊戲體驗。



此外，VR 虛擬實境樂園 VIVELAND 的內容也將登陸中國大陸線下體驗店。VIVELAND 是 HTC Vive 所建立的虛擬實境體驗店的頂級品牌，銷售內容久經市場驗證且有極高的吸引力，同時採用了高度整合的運營模式，真實展現了 VR 體驗店如何能實現盈利。除了《入侵之日》，VIVELAND 在本屆 ChinaJoy 還首次展出大空間內容《屍鬼旅社》，兩款內容均將首發於線下內容平台 VIVEPORT Arcade；中國的 VR 體驗店主可在 VIVEPORT Arcade 平台使用該內容。



VIVE Focus 也於 ChinaJoy 期間有第 3 次重要系統更新。透過過「設置」中新增的「巨幕模式」，使用者可以將所有支援 Miracast 功能的設備上所顯示的內容投影到 VIVE Focus。此外，透過 RiftCat 的優化版 VRidge 模擬器，用戶無需借助其它任何特殊配件，便可在 5GHz Wi-Fi 網路環境中將 PC VR 內容傳輸至 VIVE Focus。這些解決方案打破了螢幕的界限，讓 VIVE Focus 用戶可以透過巨幕體驗數百萬來自智慧型手機、平板電腦和 PC 中的內容，解決 VR 普及所面臨的內容缺乏問題。