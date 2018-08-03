宏達電攜手麥拉倫舉辦VR電競大賽 VIVELAND內容將登陸中國線下體驗店

宏達電 (2498) 今(3)日於中國國際數碼互動娛樂展覽會 (ChinaJoy 2018) 與世界知名一級方程式 (F1) 車隊麥拉倫(McLaren)，共同舉辦全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽：McLaren Shadow Project《麥拉倫影子計畫》中國站。ChinaJoy 是亞洲數位娛樂產業最具影響力的盛會，HTC 現場展示 20 多款精彩刺激的遊戲內容，供 30 多萬名與會粉絲盡情體驗。VR 虛擬實境樂園 VIVELAND 的內容也將登陸中國大陸線下體驗店。在《麥拉倫影子計畫》中，參賽選手將使用 VIVE PRO 在 VR 賽車遊戲中，模擬真實的麥拉倫 F1 車隊進行角逐。中國站的最終獲勝者，可直接進入在 2019 年 1 月於英國麥拉倫科技中心舉辦的總決賽。最終的比賽冠軍將在麥拉倫電競團隊中贏得一席之地，並有機會加入其電競發展計畫，獲得獨一無二的賽車運動體驗。
HTC 中國區總經理汪叢青表示，VR／AR （XR）技術的發展將顛覆眾多產業格局，不僅針對娛樂領域，更能夠觸及到生活中的各方面，比如今天發布的 VIVE FOCUS 系統更新，為使用者提供獲取大量應用內容的機會，大大提升了產品的使用價值。而透過今天在 ChinaJoy 上展示之眾多全新類別的沉浸式互動娛樂內容看出，XR 對包括電競在內的遊戲產業轉型，發揮著巨大的推動作用。HTC 和麥拉倫合作推出的全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽，史無前例地將虛擬和現實體育競技運動緊密結合。
根據近期權威市場研究機構 IDC 與 Canalys 發布的報告，HTC Vive 在 VR／AR 領域的全球市場占有率和銷售額均處於領先地位，VIVE Focus 更是在中國一體機市場占據銷量第一的位置。同時，資料顯示搭載 VIVE WAVE VR 開放平臺、並預載 VIVEPORT 的一體機設備主導著中國 VR 一體機市場。使用者基礎初具規模，內容成為驅動 VR 大規模普及的核心要素。這也充分表明了 HTC 新生態的蓬勃生機與領先優勢。越來越多的合作夥伴也因此加入 HTC 的生態系統中，更多精彩的遊戲娛樂內容不斷湧現。
在 HTC 展區現場，參觀者還可搶先體驗多個尚未正式上線的精彩 VR 內容。在 VIVE Pro 和 VIVE Focus 等頂級 VR 設備的支援下，展區遊戲內容豐富、種類多樣，既有單人 VR 遊戲，也有大空間多人互動 VR 遊戲體驗。
此外，VR 虛擬實境樂園 VIVELAND 的內容也將登陸中國大陸線下體驗店。VIVELAND 是 HTC Vive 所建立的虛擬實境體驗店的頂級品牌，銷售內容久經市場驗證且有極高的吸引力，同時採用了高度整合的運營模式，真實展現了 VR 體驗店如何能實現盈利。除了《入侵之日》，VIVELAND 在本屆 ChinaJoy 還首次展出大空間內容《屍鬼旅社》，兩款內容均將首發於線下內容平台 VIVEPORT Arcade；中國的 VR 體驗店主可在 VIVEPORT Arcade 平台使用該內容。
VIVE Focus 也於 ChinaJoy 期間有第 3 次重要系統更新。透過過「設置」中新增的「巨幕模式」，使用者可以將所有支援 Miracast 功能的設備上所顯示的內容投影到 VIVE Focus。此外，透過 RiftCat 的優化版 VRidge 模擬器，用戶無需借助其它任何特殊配件，便可在 5GHz Wi-Fi 網路環境中將 PC VR 內容傳輸至 VIVE Focus。這些解決方案打破了螢幕的界限，讓 VIVE Focus 用戶可以透過巨幕體驗數百萬來自智慧型手機、平板電腦和 PC 中的內容，解決 VR 普及所面臨的內容缺乏問題。
宏達電 (2498) 今(3)日於中國國際數碼互動娛樂展覽會 (ChinaJoy 2018) 與世界知名一級方程式 (F1) 車隊麥拉倫(McLaren)，共同舉辦全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽：McLaren Shadow Project《麥拉倫影子計畫》中國站。ChinaJoy 是亞洲數位娛樂產業最具影響力的盛會，HTC 現場展示 20 多款精彩刺激的遊戲內容，供 30 多萬名與會粉絲盡情體驗。VR 虛擬實境樂園 VIVELAND 的內容也將登陸中國大陸線下體驗店。在《麥拉倫影子計畫》中，參賽選手將使用 VIVE PRO 在 VR 賽車遊戲中，模擬真實的麥拉倫 F1 車隊進行角逐。中國站的最終獲勝者，可直接進入在 2019 年 1 月於英國麥拉倫科技中心舉辦的總決賽。最終的比賽冠軍將在麥拉倫電競團隊中贏得一席之地，並有機會加入其電競發展計畫，獲得獨一無二的賽車運動體驗。