挖礦熱潮難再現 顯卡廠營運有壓 法人看淡技嘉、微星後市

挖礦熱潮不再，加上 AMD 及 nVIDIA 新品遞延，法人報告指出，微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 今年可能旺季不旺，新品效應恐怕得到 2019 年才發酵，但全年每股純益表現仍有機會優於去年。二線顯卡廠撼訊 (6150-TW) 則積極發展區塊鏈等，多觸角鞏固營收，承啟 (2425-TW) 第二季營收雖下降，不過毛利率可望維持第 1 季雙位數水準。

挖礦熱潮降溫，以太幣價格回檔到 2017 年第 4 季的起漲點，由於顯卡廠的挖礦產品，約七到八成目標都是以太幣，因此外界預估，業餘礦工因獎勵金額減少，投資新顯卡意願也降低，恐影響顯卡需求難以回到高峰。

微星是目前全球排名前三的電競品牌，法人報告指出，由於需求降低，且今年 intel 跟 nVIDIA 新品延後上市，導致成長動能放緩，下修今年每股純益，不過新品上市速度優於同業，預估今年每股純益仍可優於去年表現。

技嘉同樣受到挖礦需求減少影響，加上電競需求成長有限，第 3 季 nVIDIA 新品遞延，導致旺季不旺，法人預估，今年獲利高峰將落在第 1 季，而受惠第 1 季挖礦需求帶來的顯卡出貨，今年獲利仍可優於去年。

法人報告指出，nVIDIA 可能在第 3 季季底推出，預計微星、技嘉等廠商，要到 2019 才有機會完全受到新品效應，推升營運，不過 nVIDIA 新品是否符合電競玩家需求，則有待新品推出後觀察市場反應。

二線顯卡廠如撼訊，第 2 季營收表現同樣疲弱，而撼訊主要使用 AMD 產品，未來比特幣納入監管及近來重回漲勢，再成撼訊股價看漲題材。雖然外傳 AMD 跟 nVIDIA 新品有望同步在 8 月底亮相，新品上市撼訊可望受惠，但為鞏固營收表現，撼訊近來將積極耕耘區塊鏈及工業電腦等領域，分散營運風險。

承啟今年以來改變產品組合，搭配 nVIDIA 高階顯卡產品出貨，第 1 季毛利率高達 12.98%，業界人士指出，供貨雖然沒有到供不應求的情形，但能同時符合挖礦及電競需求，對承啟營運有正向幫助，今年第 2 季雖然挖礦需求減緩，導致營收下降，但是產品毛利率可望維持在雙位數水準。