〈ChinaJoy〉宏達電攜盟軍參展 聚焦VR電競大賽

宏達電 (2498-TW) 今 (30) 日宣布攜手一級方程式 (F1) 車隊麥拉倫(McLaren)、 知名遊戲廠商 Ubisoft、美國職業棒球大聯盟(MLB)、京東智能等合作夥伴參展 ChinaJoy(中國國際數碼互動娛樂展覽會)，將舉辦全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽，展場還將有多款新遊戲內容登場，預期將成為重要的搶客亮點。

ChinaJoy 預計 8 月 3-6 日登場，今年主題「新科技 新娛樂 新價值」，共有 15 個展館，吸引全球超過 30 個國家的遊戲廠商及品牌廠商參展，參觀人數可望超過 34 萬，宏達電今日宣布將攜手全球合作夥伴參加。

宏達電指出，VR 電競大賽 McLaren Shadow Project 麥拉倫影子計畫中國站將首度開戰，是全球首個與真實職業運動相結合的 VR 電競大賽，獲勝者將在全新麥拉倫電競團隊中贏得一席之地，且加入麥拉倫電競發展計畫，獲得麥拉倫專業車手的特別指導。

另外，知名遊戲廠商 Ubisoft 將在 HTC 展區推出 VIVE Pro 遊戲大作《Space Junkies》(太空鏢客)；宏達電與華納兄弟在電影一級玩家打造的 VR 內容之一也將亮相，現場還有多款 VR 遊戲內容展示。

宏達電指出，展場還有《誰是頭號玩家 決戰綠洲》總決賽；與美國職業棒球大聯盟 (MLB) 推出的 VR 夢想本壘打比賽；及與京東智能共同推出的挑戰賽，預計將可進一步炒熱展場氣氛；除了新遊戲內容及 VR 電競比賽之外，當然也有一體機 Vive Focus 的體驗， VIVEPORT 也有精選內容 5 折優惠活動。

根據全球電腦遊戲最大數字發行平台 Steam 針對高階虛擬境裝置的調查，宏達電 Vive 去年市占率 47.26%，居世界第一；去年高階 VR 硬體總銷量 370 萬套，較 2016 年 142 萬套增加，且呈現 Sony PS VR、Oculus、Vive 三強鼎立態勢。

宏達電指出，根據 IDC 今年第 1 季全球 VR 營收市占統計，宏達電以 35.7% 居第一，亞軍是三星 18.9%、Sony 12.6% 居第三；根據 Canalys 調查，今年第 1 季中國一體機市場，宏達電則以 33.1% 領先。

宏達電今年初在組織調整後，結合智慧手機及虛擬實境 VR 資源，期望衝出更好的業績，在 VR 行銷上更是加大力道；宏達電認為，除持續建構 VR 生態圈，今年還有升級版 Vive Pro 及 VR 一體機 Vive Focus，將有能力持續擴大市場。