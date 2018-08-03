【永豐期貨】台指選擇權盤後－蘋概股領軍 台股攻上萬一大關



◆期貨走勢

台指期週五上漲 95 點至 10967 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 45.43 點，電子期逆價差擴至 - 1.65 點，金融期逆價差縮至 - 8.49 點。現貨部分，三大法人買超 18.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4324 口至 26996 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3910 口至 57828 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3920 口至 29415 口。

週四美國股市中科技股領漲盤面，蘋果股價創下兆元市值新天價帶動台指期早盤以上漲 62 點開出後，現貨開盤也同步開高並隨著日韓股市一併開高走高，雖陸股開盤後依舊弱勢拖累指數一度漲點收斂，加上被動元件中指標股華新科盤中一度跌停，被動元件族群盤中再度劇烈震盪影響市場信心，所幸蘋概股持續走高穩定台股多頭士氣，加上傳產金融等權值股午盤過後買氣增溫，櫃買指數也在半導體與生技股強勢表現下以上漲 1.24% 作收，帶動台股尾盤開高走高漲點擴大，終場加權指數上漲 82.66 點或 0.756%，收在 11012.43 點，成交量能 1348.4 億，較前一日縮減 74.13 億。技術面來看，週五日 K 中紅且尾盤收上周四黑 K 中值，但日 KD 指標高檔死亡交叉向下，且短中期均線糾結且量能萎縮，台股雖奮力站回萬一大關，但量能不出恐持續高檔震盪。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.06 升至 1.13，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.48% 降至 10.38%，賣權平均隱含波動率由 14.7% 降至 14.48%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

◇本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

