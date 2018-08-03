【運達投顧】下週盤勢分析



這兩天台股忽漲忽跌受美中貿易戰的消息面影響美股仍屬強勢但亞股都紛紛偏弱，在此背景下下週台股該如何研判？分析如下：

1. 美股在貿易戰的干擾下開低走高，高科技股在蘋果股價突破 207 美元的帶動下漲幅都在 1% 以上，以美股目前的各大指數來看幾乎都站上所有均線，以此來看貿易戰對美股影響不大，對蘋果股價不只沒影響反而還續創新高，因此中美貿易戰有那麼嚴重嗎? 對台股而言現在指數的關鍵要看亞股的表現，這兩天最弱勢的中韓股市都跌破月線但並沒有要回測前低的現象，因此亞股走勢偏向區間擴底只是擴底後是否可以出現跌深的上漲？這關係著台股是否可以挑戰今年高點，目前就結構來看強勢股美股維持強勢、弱勢股沒有破底的壓力，台股暫時先以區間看待。

2. 亞股指數的上漲要以匯率來做研判，昨天人民幣又創波段新低也讓新台幣被迫貶值，不過新台幣還沒有創新低，由於昨天亞洲匯率的走貶也讓外資站在匯出的一方，可見匯率的變化是台股與亞股可否攻擊的領先指標，台股目前技術面先守穩季線多方架構仍在，下週台股是維持區間還是有機會轉強就看匯率的變化了。

3. 外資昨天現貨賣超 58 億元，但期貨部位只有小減 1 千多口期貨多單還有 5.3 萬口外資籌碼並沒有偏向空方，當期貨倉位可維持在 5 萬口之上台股多方就隨時還有攻擊的機會，尤其台灣 50 昨天測 10 日線目前短多並未遭破壞所以權值股的撐盤對台股有利，只是權值股的走多卻有些股票面臨融資斷頭的壓力，所以指數與個股的走勢仍然分歧，操作上要留意個股的多空區分。

4. 兩週來台股跌幅最重者以被動元件為主，目前被動元件的融資維持率約在 130% 左右，也就是說再跌就會有明顯的融資殺出，昨天被動元件打到跌停是因為丙種斷頭賣壓已經先出籠，當弱勢股不止跌對台股有拖累之嫌，但當融資維持率已經來到融資斷頭邊緣，如我們昨天說的弱勢股要止跌只能用以跌止跌的方式讓融資殺出後對股價才有會有利，畢竟昨天台股大跌融資只有小幅減了 1.4 億元籌碼面仍不穩定，因此可以看出散戶介入最多的被動元件矽晶圓光學股等都無法走強，反而是散戶持股較少的權值股拼命拉抬，所以台股雖維持多方可是選股要多加留意小心。

5. 近期我們建議將資金以低位階股為主，尤其是低檔融券大增者會有軋空的機會，我們就這兩天行情大幅震盪來看，空單最多的新日光昨天融券再創新高股價今天又站回到 10 元，這兩個月融券的成本約在 10.1 至今空單都沒有討到便宜，因此軋空的條件仍存在著，加上技術面站上月線後雖然還未攻擊但股價維持打底完成的階段，另一檔綠能也是一樣，所以低檔股的走勢相較被動元件等個股穩定的多，除此之外下週還要留意仍在低檔的生技股也有輪漲的機會，如浩鼎達爾膚亞獅康太景… 等可留意出量的補漲訊號。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

