【華冠投顧】盤後分析



《控盤者真是厲害》

美國科技股大漲，台股順勢展開反攻，尾盤在控盤者拉抬權值股下使得指數收在 11012 點，恰巧是昨天實體長黑 k 棒的二分之一處，只能說控盤者真是厲害，算得非常精準。

昨天台股重坐 168 點但外資僅賣超 60 億元不到，所以倒出來的多半是散戶籌碼。而且今天外資期貨淨多單在昨天減少 3168 口後今天馬上大增 8109 口，未平倉淨多單已來到 57828 口之多改寫去年 10 月底以來的新紀錄，在 8/15 台指期結算前行情易漲難跌，研判台股下周將可越過本周高點 11100 點。

指數部分偏多看待自然沒有太大異議，唯上櫃指數還是在均線糾結區裡上下震盪，多方急須一根帶量長紅棒向上表態，可惜的是盤面上還是單兵作戰，缺乏主流族群接棒，所以漲指數跌個股的情況還會繼續下去。

選股上，建議投資朋友可從財報績優股來著手，包括 3630 新鉅科、4943 康控 - KY 都持續看好，另外今天新卡位的 6533 晶心科，第二季將虧轉盈，終場收在全場最高點。晶心科的股價和康控 - KY 一樣剛向上脫離均線糾結區，目前還在相對低檔，投資朋友可持續追蹤留意。

劉彥良

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅參考，投資時應審慎評估

