下一場金融危機的引爆者——日本？

日本可能是下一場金融危機的導火索，類似的觀點近來層出不窮。

該國央行持有金融資產的規模之大，一直是市場觀察家詬病的主要對象，而近幾周的日債殖利率波動，似乎已經展現出這一行為的後果：由於多數的流動性掌握在日央行手中，一旦投資者情緒出現明顯變動，債券殖利率就會大幅波動。

短短兩周內，10 年期日債殖利率就從 0.03% 飆升至 0.11%。

低利率非常必要——即使是極其微小的利率上漲，對於龐大的債務規模來說，都是不能承受之輕。目前日本有四分之一的稅收收入，被用來償還債務。

全球第三大經濟體當然看到了風險所在。為了避免債務危機，日本央行選擇了持續擴大資產負債表（雖然最近日央行的資產負債表出現了一些波動），持續買進各種資產來維持價格，但這種手法當然有侷限性。

再加上人口方面的結構性問題，通膨和經濟增長的前景都難言樂觀。老齡化令債務的延續和信貸發展面臨困難，如果是其他國家面臨人口因素導致的內需疲弱，貶值來促進出口貿易是個不錯的選擇，但日本在歐美的壓力下，再次回到匯率操縱並不現實。

日本央行一直把 2% 的通膨目標擺在嘴邊，但這一目標如果真的達成，對利率和償債都會帶來巨大的壓力。雖說央行沒有真正意義上的償債壓力——其本身就是貨幣的發行者，但這不但會帶來操縱匯率的風險，還會惡化財政前景。

所以，日本正在把債務這一燙手山芋一代一代傳下去，在分析觀點看來，這不但是對年輕一代不負責任的表現，同時也是在醞釀下一場危機。

當然，近兩周的日債殖利率巨震，也可能也只是債市長河中的一個小浪花。Kevin Muir 就在財經部落格 MacroTourist 中撰文指出，如果認為日債最近的波動就是危機，那簡直是「侮辱了真正的市場波動」。

日央行行長黑田東彥本周提到，將允許 10 年期日債殖利率在 - 0.2% 至 0.2% 的範圍內波動，區間比此前擴大了一倍。而日本央行也明確表明，會在殖利率急升時進行固定利率購債操作，7 月類似的操作進行了三次。

「黑田會安定日債市場，一周以內全世界就會忘記這次日債危機。」不過他同樣提示，不能等到央行失去對債市的控制的那一天，「全球的債務泡沫終以負面形式結束。」