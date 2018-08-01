日本低通膨結構因素？BOJ：較願意薪資凍漲的女性、老人就業增加

日本央行週三 (1 日) 表示，進入就業市場的女性和老年人增加，以及企業透過自動化設備精簡營運，這讓日本工資和通膨不致於大幅上升。

BOJ 週二結束為期 2 日的利率檢視會議，BOJ 下修了物價預期並延長大規模的刺激措施，因為 BOJ 認為通膨要達到 2% 目標需要花更久的時間。

BOJ 在週三公布的季度經濟和物價展望報告中指出，「中長期通膨增加的預期已經落後。」

該報告列舉了數個低通膨遲滯背後的結構性因素，其中包括女性與老年兼職勞工人數增加，因為相較於男性勞工，女性和老年勞工更願意接受同樣的工資增長率，因而抑制整體工資增長。

日本老年勞工就業增加，也較願意接受低調薪率的環境（圖：AFP）

BOJ 調查也顯示，即使日本經濟成長紮實，但無跡象顯示，企業和家庭能接受更高物價，因為長期的通縮已經讓他們習慣低工資和低物價增長。

環環相扣下，對成本敏感的家庭也讓企業無法漲價，尤其是零售、服務、旅館和餐廳業，這一類產業的許多公司正面對勞力短缺的問題，他們不靠調漲工資，反而轉向投資自動化設備，BOJ 認為這也是使通膨處於低檔的另一個因素。

「日本企業的生產率相對低，有很大的空間能提高生產率，主要是在非製造業的產業。」BOJ 補充，日本勞動生產率僅為美國的 60% 至 70% 水準。

因為有這些結構性因素，短期內壓迫通膨，但隨著經濟持續擴張，這些影響將逐步消散。BOJ 稱，「雖然可能花上比預期還久的時間，但日本將會看到通膨逐步向 2% 目標加速前進。」