〈財報〉豐田第一財季獲利成長19% 超越市場預期

豐田汽車 (7203-JP) 週五 (3 日) 公佈 2018 會計年度第一季財報，受惠於於亞洲銷售成長以及該地區和日本國內的成本降低，豐田營業獲利成長 19%，超出市場預期。

豐田汽車截至 4 到 6 月份的 2018 財年 Q1 營業獲利為 6826 億日圓 (約合 61.1 億美元)，較去年同期的 5743 億日圓成長 19%，也超越分析師所預估的 6,387.4 億日圓。

2018 財年汽車巨頭豐田在日本第一季淨利成長 7.2% 達到 6573 億日圓 (58.8 億美元)，高於去年同期的 6130 億日圓，遠超過分析師預估。該公司表示，在此期間共銷售了 223.61 輛汽車，與去年同期相比增加約 21 萬輛。

「豐田在東盟地區表現非常出色，」 Macquarie Group 亞洲工業和運輸業務負責人 Janet Lewis 表示：「特別是在泰國，豐田今年的表現非常強勁。這帶來非常大的助益，因為東盟的利潤率往往很好。」

不過，對於貿易戰的擔憂持續，以及預期日圓走強將抵消成本減少和全球汽車銷量新高的考量，豐田維持預期全年獲利下滑 4.2% 至 2.3 兆日圓，全年淨利預估為 2.12 兆日圓。

豐田股價日線走勢圖 (近三個月以來表現) 圖片來源：investing.com

今年早些時候，豐田汽車曾表示，預計到 2019 年 3 月份，將銷售 895 萬輛汽車。然而，週五考慮到全球最新的銷售趨勢，公司將數字下修為 890 萬輛。

美國關稅方面，分析師警告，未來美國可能會對進口汽車和汽車零零件徵收高達 25% 的關稅，這可能會損害豐田最大市場美國的市占率。包括 Fiat Chrysler 在內的主要汽車製造商都曾發出警告，表示貿易政策的變化將損害業績。通用汽車 (GM-US) 和福特 (F-US) 最近都下調了 2018 年的獲利預估，主要是因為憂心美國關稅將導致鋼價和鋁價上漲。

但 Janet Lewis 認為，現今關稅的影響到目前為止還很小。「目前，唯一的關稅就是對鋁和鋼鐵的一些相對溫和的關稅，」她表示:「這提高了在美國市場的價格，但影響非常非常小。」