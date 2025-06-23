鉅亨網編輯林羿君 2025-06-23 06:10

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美國轟炸伊朗三大主要核設施，令本月中東衝突大幅升級。德黑蘭表示將保留所有自衛選項。

若伊朗封鎖霍爾木茲海峽會怎樣？(圖:shutterstock)

美國此舉引發猜測：伊朗領導階層可能採取另一種方式施壓對手，即封鎖或實際關閉霍爾木茲海峽航運。

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這條位於波斯灣入口的狹窄水道承載著全球約四分之一的海運石油貿易。若伊朗成功阻止向中國、歐洲等主要能源消費地區運送油氣的巨型油輪通行，將導致油價飆升，甚至可能動搖全球經濟。

伊朗過去曾針對途經這一咽喉要道的商船，多年來也多次威脅封鎖海峽。

在美國發動攻擊前，該地區及霍爾木茲海峽的石油運輸相對未受衝突影響。伊朗自身的石油出口量激增，霍爾木茲海峽的油輪活動基本上保持穩定。不過，希臘航運部週日建議該國船東重新評估是否使用該海峽。

霍爾木茲海峽在哪裡？

這條水道連接波斯灣與印度洋，北岸是伊朗，南岸是阿聯酋和阿曼。海峽長近 100 英里（161 公里），最窄處寬 21 英里，雙向航道各僅 2 英里寬。其淺水深特性使船隻易受水雷威脅，且靠近陸地（尤其是伊朗），船隻易遭岸基飛彈襲擊或被巡邏艇、直升機攔截。

2024 年，油輪每天從沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特、阿聯酋和伊朗經海峽運輸約 1,650 萬桶原油和凝析油。該海峽對液化天然氣（LNG）也至關重要，同期全球超五分之一的 LNG 供應（主要來自卡達）經此運輸。

伊朗真能封鎖霍爾木茲海峽嗎？

伊朗沒有合法權力下令停止霍爾木茲海峽的交通，因此需要透過武力或武力威脅來實現這一目標。

若伊朗海軍試圖禁止船隻進入海峽，可能遭到美國第五艦隊及其他在該地區巡邏的西方海軍的強烈回應。

伊朗無須出動任何一艘軍艦，就能造成嚴重破壞。一種選擇是用小型快速巡邏艇騷擾航運，或從沿海或內陸地點向船隻發射無人機和導彈，這會讓商船冒險通過變得過於危險。

不過，封鎖霍爾木茲海峽將迅速衝擊伊朗自身經濟，因為這將使其無法出口石油。

美國及其盟友過去如何應對霍爾木茲航運威脅？

「油輪戰爭」 期間，美國海軍曾護送船隻通過海灣。

2019 年，美國派遣了一艘航空母艦和 B-52 轟炸機前往該地區。同年，美國針對伊朗的航運中斷啟動了哨兵行動。後來，包括英國、沙烏地阿拉伯、阿聯酋和巴林在內的其他十個國家也加入了這項行動，現在稱為國際海事安全框架。

自 2023 年底以來，保護航運的重點已從霍爾木茲海峽轉移到紅海南部、該地區另一條重要水道，以及連接紅海與亞丁灣和印度洋的曼德海峽。伊朗支持的胡塞武裝對進出紅海船隻的攻擊，成為比霍爾木茲海峽更大的擔憂。

誰最依賴霍爾木茲海峽？

沙烏地阿拉伯通過霍爾木茲海峽出口的石油最多，但它可以透過一條長約 746 英里、橫跨沙烏地阿拉伯、直達紅海碼頭的輸油管，將石油轉運至歐洲，從而避開霍爾木茲海峽和紅海南部。

阿聯酋則無需依賴霍爾木茲海峽即可出口部分原油，每天透過一條管道從其油田向霍爾木茲海峽南部阿曼灣的富查伊拉港輸送 150 萬桶原油。