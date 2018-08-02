〈鉅亨觀點〉關稅上看25% 川普拉高貿易戰強壓北京貨幣戰？

近日美中貿易戰再度升溫，白宮官方據傳準備對規模高達 2000 億美元的關稅清單，由原本計畫課徵的額外關稅 10% 上調至 25%，和首波 500 億美元商品關稅稅率看齊。

陸股對此是以大跌作為回應，上證綜指大跌 2% 以 2768.02 點作收，再度跌破了 2800 點的整數關卡；同時 A 股也下跌 2% 以 2898.84 點作收，亦失守 2900 點大關，刷下近一個月來新低。

上證指數日線走勢圖 (今年以來表現)

美方傳再度拉高貿易戰強度，一舉將 2000 億美元的關稅清單額外關稅上調至 25%，似乎是打算加強貿易關稅的強度，打擊中國正在執行的貨幣戰策略。

統計自人民幣自 2018 年 4 月份起貶至今，人民幣貶幅已高達 8.68%，對比貿易戰關稅預定的 10%，事實上人民幣貶幅已經相當接近關稅稅率，中國欲透過人民幣貶值的貨幣戰來對抗美國強勢推行的貿易戰，顯而易見。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

然而這或許並非是美方所樂見的，眾所皆知的是，美國總統川普 (Donald Trump) 強勢發起貿易戰的背景因素，即是因為美國對中國的貿易逆差，白宮認為是過於龐大。

據中國海關數據統計，截至 6 月份中國對美國的貿易順差擴大至 289.7 億美元，較 5 月激增了 17.7%，這顯示了在貿易戰的環境之下，人民幣貶值過後所帶來的出口競爭力增加，正在抵銷白宮的貿易關稅壓力，而中國對美順差再度擴大，當然也與川普的期待是越來越遠。

黑：中國對美貿易順差 藍：中國對美出口總額 圖片來源：Bloomberg

針對 2000 億美元的對陸關稅清單可能上調至 25%，雖然此一計劃仍需待經過公眾意見徵詢期過後才能生效，但目前美方再度向中國祭出重拳，欲上調關稅至 25%，或可視為是美方對人民幣貶值所作出的最新強勢回應。

關稅 25%，對美國其實也是重擊？

美國聯準會 (Fed) 關注的通膨指標個人消費支出指數 (PCE)，6 月份年增率已來到了 2.23%，是創下自 2012 年 3 月份以來的新高水平，扣除掉能源與食品價格的核心 PCE，也是達到了 1.9%，顯示了目前美國的通膨升溫狀況，仍是在持續當中。

美國個人消費支出 (PCE) 年增率表現 圖片來源：Fred

針對通膨壓力的到來，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在週三 (1 日) 的 8 月 FOMC 會議上，亦再度向市場傳達了美國經濟強勁、勞動力市場飽和、通膨率樂觀等三大訊息，鮑爾表示，若以近一年來的基礎觀察，整體通膨和扣持能源與食品的核心通膨率，都接近 2%。

同時 FOMC 更在會後聲明上，頻頻使用美國經濟表現「強勁」的字眼，甚至在聲明的第一段上，就提及了 4 次美國經濟表現強勁，市場經濟學家分析，從 Q2 美國 GDP 增速來到 4.1%、再看到通膨率近 2%，不難看出 Fed 正在對市場打出強烈暗示，即今年 Fed 可能還會升息 2 碼。

據 CME 聯邦基金利率期貨顯示，目前市場預期 Fed 9 月升息的機率高達 91.2%、12 月升息的機率亦達 66.8%。

而白宮若對 2000 億美元的關稅清單，再上調額外關稅至 25%，美國的通膨壓力恐怕就將會更為嚴峻，Fed 相對應的升息腳步，恐怕也必須隨之加快，以抵擋未來通膨可能出現暴衝的風險。

法國興業銀行經濟學家 Omair Sharif 即表示，若美國確定對中國 2000 億美元的產品徵收 25% 關稅，那麼就將引動通膨率上升 1.1 個百分點，以 Omair Sharif 的觀點來看，若企業將關稅費用轉嫁給終端消費者，那麼美國的消費物價指數 (CPI) 即可能從目前的 2.3% 年增率暴增至 3.4%。