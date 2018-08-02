美方證實計劃把關稅拉高至25% 經濟學家：會害到Fed升息決策和物價

美國預計對中國 2000 億商品關稅一舉拉高到 25% 的消息，終於獲得官方證實，目前美國總統川普已指示美國貿易代表辦公室著手進行，藉此再向中國施壓。

外電報導，美國貿易代表 Robert Lighthizer 表示，計劃把關稅再拉高，是希望為政府提供額外的選擇，藉此讓中國改變作法，以落實公平市場的政策。更有內部官員表示，目前美國願意和中國繼續貿易談判，但要求北京方面必須同意開放市場，並停止對美國的貿易措施進行報復。

由於川普政府計劃把這批關稅從原本的 10% 大舉提高到 25%，多出整整一倍以上，恐讓兩國關係更為緊繃。中國外交部發言人耿爽更在昨日記者會上回應，美國單方面威脅和施壓只會適得其反，美方的施壓不會起作用。更強調，如果美方採取進一步升級舉動，中方必然會予以反制

仔細來看美國這份要對中國 2000 億美元商品徵稅的清單中，包括電視零件、手提包、海鮮和棒球手套等。在過了徵詢公眾意見的徵詢期後，美國政府將會再修訂最後的進口清單，接下來關稅即可生效。美國貿易代表辦公室指出，聽證會定在 8 月 20 日至 23 日舉行，評論期則從原定 8 月底延長至 9 月 5 日。

先前川普更揚言，如果有需要，準備好對所有進口到美國的中國產品課徵關稅，預計數字將上看 5000 億美元，引來美國企業、製造業與消費者團體的反彈，強調此舉會使生產成本提高，進而導致消費者物價上漲。

此外，美國對中國產品大舉課稅的行為，也會讓聯準會的利率決策變得更加複雜。法國興業銀行經濟學家 Omair Sharif 表示，若美國確定對中國 2000 億美元的產品徵收 25％關稅，恐讓通貨膨脹率上升 1.1 個百分點。他在最新研究報告指出，假設徵收的費用已轉嫁給顧客，消費物價指數（不包括食品和能源）的年度增幅將從目前的 2.3％上升至 3.4％。

美國供應管理協會 (ISM) 最新調查顯示，美國企業在投資態度上開始有所變化。ISM 製造業調查主席 Timothy Fiore 表示，雖然製造商在美國的需求還算穩健，但企業主紛紛考慮向國外擴廠，以免被捲入關稅站當中。