7月ISM製造業PMI驟降至58.1 新訂單指數創逾一年低

週三 (1 日) 美國供應管理協會 (ISM) 公布 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 驟降至 58.1，不僅是低於市場預期的 59.3，更是低於前月數值 60.2。

ISM 製造業指數 圖片來源：MarketWatch、Fred

而本次 ISM 製造業 PMI 的大幅滑落，主要是受到分項指數新訂單指數大幅滑落所拖累，7 月 ISM 製造業新訂單指數市創下逾一年新低。

7 月 ISM 製造業新訂單指數報 60.2，大幅低於前值 63.5，並創下自 2017 年 5 月以來的最低水平。

7 月 ISM 製造業分項物價支付指數則報 73.2，低於前值 76.8，並低於市場預期的 75.3，顯示美國經濟的物價前景，壓力出現小幅減緩。

7 月 ISM 製造業分項就業指數報 56.5，高於前值的 56.0。

市場分析師分析，7 月新訂單指數之所以出現大幅下滑，主要是因為美中貿易戰在 7 月份正式開打，並且目前仍未出現緩和的態勢，故導致製造業新訂單的後市景氣，開始出現信心滑落。

然而值得注意的是，雖然 7 月新訂單指數 PMI 創下逾一年來低點，但其實還是高居 60.2，顯示新訂單仍是在高度擴張的景氣區間，只是與前月數值相比是較為放緩；同時整體而言，7 月 ISM 製造業指數報 58.1，仍是落在 50 的景氣分水線之上，美國經濟景氣仍處在擴張區間。