美股盤後─貿易擔憂 道瓊與S&P 500下跌 蘋果支撑Nasdaq收高

貿易擔憂重燃，道瓊與 S&P 500 週三下跌，投資人亦消化聯準會 (Fed) 最新的利率決議。

蘋果股價勁揚，則支撑了 Nasdaq 指數上漲。

報導指出，川普政府計畫對 2000 億美元自中國進口商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。

分析師說，貿易方面，每日情況似乎不同。上週，美國與歐洲貿易緊張才告減緩。



道瓊工業平均指數收低 81.37 點或 0.32% 至 25333.82。

Nasdaq 指數收高 35.50 點或 0.46% 至 7707.29。

S&P 500 指數收低 2.93 點或 0.10% 至 2813.36。

費城半導體指數收低 2.36 點或 0.17% 至 1365.11。

聯準會 (Fed) 週三結束了為期二天的政策會議，決議維持利率不變。此一結果符合預期，但央行的經濟觀點則升級到了 "強勁"。

分析師說，Fed 的消息，基本上沒有影響。市場對此一決議已有反應。預精 Fed 於 9 月仍將升息。

Fed 消息公布前，債券殖利率上升。10 年期債券殖利率自 6 月以來，首度突破 3%。股市收盤時，該殖利率報 2.999%。

分析師說，Fed 似乎無意重蹈覆轍。通常，在經濟週期尾聲，Fed 傾向加速升息，但這次 Fed 並無意如此。

由於獲利強勁，蘋果股價創新高點，推升了 Nasdaq 指數收高。

蘋果股價大漲逾 5%，提供了科技股極需的支撑。近來，因臉書與推特公布財報令人失望，科技股大幅下跌。自 7 月 26 日以來，至週二收盤，科技股下跌了 5.1%。週三，科技股則上漲 1%。

ADP 公司今日公布，美國私人企業上週新增就業 21.9 萬人，分析師預估為新增 18.5 萬人。

週五，美國將公布 7 月就業報告。投資人將參考 ADP 數據，研判就業報告數據。

分析師說，大多就業數據均在高檔，初次申請失業金人數近來下降到了近 50 年低點。在財政振興方案的支撑下，勞工市場持續表現強勁，將促使 Fed 持續升息。