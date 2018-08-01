慧榮Q3營收估增-1.5至3.5% 毛利率估增

FLASH 控制晶片廠慧榮 (SIMO-US) 今(1)日第 2 季財報，稅後純益 3319 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 純益為 0.92 美元(約新台幣 28 元)；展望第 3 季，慧榮預估，營收將季增 - 1.5 至 3.5% 之間，毛利率估較第 2 季成長，全年營收估增 5-10%，其中第 3 季 SSD 晶片估較第 2 季成長，而企業級 SSD 晶片遞延到第 4 季出貨，可望支撐下季動能。

慧榮第 2 季營收為 1.38 億美元，季增 6%，年增 4%，毛利率 47.5%，稅後純益 3319 萬美元。

慧榮總經理苟嘉章表示，第 2 季 Client SSD 控制晶片營收較第 1 季與去年同期皆成長，此外 NAND 大廠客戶 SSD 新開案量在本季也大幅增加 50%，這些採用慧榮控制晶片的 SSD 新案，搭配其最新的 64 層、72 層或 96 層的 TLC 或 QLC 的 3D NAND，將從本季開始量產，預期銷售將持續至 2020 年，顯示客戶們將成長重心放在 SSD，慧榮可望同步受惠。

苟嘉章強調，SSD 解決方案營收快速成長，主要來自中國最大的大型資料中心客戶提供企業級 SSD 解決方案，帶動營收上揚，另外還有專攻車載及工控儲存市場的 FerriSSD 的成長。

eMMC/UFS 控制晶片營收方面，慧榮指出，因受 NAND 大廠客戶採購週期因素影響，營收略減，但已看到多款旗艦型手機開始採用 UFS 方案取代 eMMC，深信下半年 UFS 控制晶片將有不錯的成長。

苟嘉章強調，隨著 NAND 價格下探、SSD 價格也走跌，市場接受度及 PC 採用率的提升，預估全年 SSD 控制晶片營收將成長至少 30%，第 3 季 SSD 控制晶片將有不錯成長，但因企業級 SSD 解決方案客戶延緩一季出貨，整體營收呈現穩定，第 4 季整體營收將有較多成長，預期未來我們的毛利率與營業利率也將因更佳的銷售組合而受益。

慧榮第 2 季嵌入式儲存產品營收季增 7%，約占總營收 85%，其中 Client SSD 控制晶片營收較上一季增加 5%，eMMC 控制晶片營收減少 5%，SSD 產品解決方案營收較上一季大幅增加 35%。第 2 季 NAND 大廠客戶的 Client SSD 開案量大幅增加 50%。

慧榮預估，今年第 3 季營收將季增 - 1.5 至 3.5%，較去年同期成長 7 至 12%，毛利率介於 48.5 至 50.5% 間，今年全年營收成長估 5 至 10%，毛利率則介於 47.5 至 49.5% 之間。