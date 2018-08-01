美國經濟數據表現良莠不齊 人民幣中間價下調128點

人民幣中間價報 6.8293，上一交易日中間價報 6.8165，下調 128 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8255。

美國經濟數據表現良莠不齊美元坐上過山車

美國 6 月個人消費支出（PCE）物價指數不及預期：美聯儲最青睞的通脹曝出意外，導緻美元短線下挫，跌至五日低位；黃金拉升近 4 美元。

報告稱，美國 6 月 PCE 物價指數年率增長 2.2%，預期增長 2.3%；核心 PCE 物價指數年率增長 1.9%，預期增長 2.0%。

美國二季度 GDP 高增長難復制

美國二季度 GDP 數據靚麗，令面臨中期選舉的特朗普十分興奮。但仔細分析可以發現，對數據貢獻最大的兩大因素都難以復制，加上赤字問題日益嚴峻，經濟學家認為未來數季度內美國經濟將明顯下行。

中期選舉日益臨近，貿易爭端僵持不下，特朗普政府急需一個好消息，向選民證明共和黨人能管好國家經濟，靚麗的二季度 GDP 數據來得恰逢其時。

這是特朗普上台以來美國 GDP 首次出現反彈，並且增長幅度創下近四年來最佳。核心通脹略有下降的同時，美國經濟增長表現強勁，還有比這看起來更美好的情景嗎？

但 GDP 數據出爐後，美元下跌，美股走低，美債收益率上漲，市場對這個被政府官員集體吹捧的成績並不感冒。綜合多位經濟學家觀點來看，普遍認為美國二季度 GDP 增長不可持續，未來幾個季度內經濟可能大大放緩。

離岸人民幣大幅飆升

受到市場消息推動，人民幣兌美元大幅飆升，尤其是離岸人民幣連續收復 6.84、6.83、6.82、6.81 等四大關口。在岸人民幣兌美元漲破 6.82 關口，較日低反彈逾 220 點。

人民幣貶值壓力持續

目前，美國經濟依然強勁，通脹壓力依然很小，美元依然處於加息通道當中。這種背景下，美元繼續升值的壓力很大。在目前這個時點上，難以判斷美國經濟周期和政策的拐點，至少近期內看不到美元大幅回調的可能性。因此，人民幣繼續被動貶值的壓力依然較大。

雙向波動延續

分析人士稱，7 月全球貿易形勢不確定性因素較多，美元指數偏強震盪且再破 95 關口，給人民幣匯率造成一定外部壓力，從內部因素看，中國經濟數據表現欠佳，貨幣政策邊際寬鬆，財政政策可能加碼，對市場預期也有所影響。總的來看，7 月人民幣貶值是正常的市場化表現。往後看，人民幣仍將隨美元指數雙向波動。

“當前人民幣短線貶值壓力已經較為充分釋放。海外方面，美元指數繼續區間震盪，特朗普'口頭乾預'和'通俄門'調查給後市美元走弱埋下導火索。國內方面，貨幣政策邊際寬鬆，中美政策短期分化加劇。但國內經濟下行壓力可控，且美聯儲加息已被市場較充分預期，同時考慮到市場化波動加劇避免單向預期持續發酵，人民幣匯率基本面優於 2014 至 2016 年。” 興業研究表示。