紐約匯市─日本央行維持極寬鬆貨幣政策 日元下跌

日元週二走低。日本央行決議維持極寬鬆貨幣政策，市場大感意外，日元受到壓力。

投資人原預期日本央行將升息，開始邁向利率正常化，但結果日本央行並未採取行動。

日本央行總裁黑田東彥說，央行可能必須持續寬鬆的貨幣政策。

分析師說，日本通貨膨脹持續偏低，日本央行可能不會緊縮貨幣政策。日本央行的通貨膨脹目標為 2%，但 2021 年之前，恐不會達到目標。

這顯示日本債券殖利率與其他國家債券殖利率的差距將進一步擴大，短期內，日元仍將受到壓力。

美元上漲至 111.90 日元，紐約週一尾盤報 111.06。歐元上漲 0.8% 至 130.96 日元。

7 月，日元兌美元下跌 1.1%，日元兌歐元下跌 1.2%。

美國聯準會 (Fed) 週二開始舉行為期二天的會議，預期將維持利率不變。聯邦基金利率期貨顯示，決策官員於 9 月升息一碼的機率為 88.7%。

美元指數上漲 0.2% 至 94.483。7 月，美元指數則下跌 0.2%，為自 3 月以來，首度月線下跌。

歐元區第二季 GDP 年率上升 2.1%，分析師預估為上升 2.2%。歐盟 7 月通貨膨脹上升至 2.1%，預估為 2%。

該錯綜數據對歐元仍屬利多，歐元早場上漲。但因美元走強，歐元回檔，尾盤少有變動，1 歐元報 1.1701 美元。7 月，歐元則上漲 0.3%。