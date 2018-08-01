印度利率會議前瞻：季風添亂通膨升 預期印度央行再升息

由於通膨持續升溫，印度央行將在今 (1 日) 日召開會議討論升息議題。市場多認為印度央行 (RBI) 可能再度升息，但維持「中立」的貨幣政策，因為這次會議主要是為了抑制通膨並維持經濟成長。

今年 6 月因為油價節節升高帶動通膨，印度央行 (RBI)2014 年以來首度升息一碼，利率來到 6.25%。若這次再度加碼升息，這是自 2013 年 10 月以來央行首次連續 2 次提高借貸成本。

據《路透社》調查，63 位經濟學家有過半 (37 位) 認為印度央行將在今 (1 日) 日升息，僅 22 位認為會在今年底或明年初升息。

L&T Finance Holdings 集團首席經濟學家 Rupa Rege Nitsure 表示，為抗通膨，印度央行將不得不升息。

Nitsure 還表示，6 月印度央行考量到許多不確定因素，維持中立貨幣政策，而這次市場不確定加劇，預料央行會繼續保持中立。

印度年度消費者物價指數 (INCPIY=ECI) 在六月達新高，超過 RBI 預設的 4%，而核心通膨率更已經突破 6%。

印度通膨率走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

除了油價，季風更是這次通膨加劇的主因。由於印度部分地區出現季風不穩定的情況，冬季作物產量前景不樂觀，無形增加通膨壓力。

儘管如此，部分分析師與市場觀察者認為，RBI 有可能延遲升息，因位印度經濟復甦尚未穩固，銀行對企業信貸往來也尚未活絡。

Kotak Mutual Fund 產品發展暨投資主管 Lakshmi Iyer 認為，貨幣政策保持中立時，近月連續升息沒有太大的緊迫性。

交易商認為，雖然市場大多準備好印度央行將將在今 (1 日) 日升息，但殖利率仍會相應揚升 5-10 個基點，而且央行若採取緊縮貨幣政策，漲幅會更大。

資深投資家 Mark Mobius 警示，由於印度經濟困頓，唯有調降借貸成本財才能振興經濟，預料再次升息將是個「大錯誤」。