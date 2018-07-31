Fed利率會議即將來襲 美指下跌 人民幣中間價下調34點

人民幣中間價報 6.8165，上一交易日中間價報 6.8131，下調 34 點，在岸人民幣上一交易日收報 6.8256。

本周美聯儲議息市場更關注美聯儲會後的政策聲明

雖然第二季度 GDP 數據強勁，但市場對經濟前景仍有疑慮。比如，最近美國國債收益率震盪下行，與經濟增長數據矛盾。加上臉書等科技股下跌，故美股在上週最後兩天停止上攻。



本週市場焦點是美聯儲議息會議及 7 月非農就業數據，市場相信這次美聯儲會按兵不動，因此更關注美聯儲會後的政策聲明。最近美國總統特朗普發聲抨擊美聯儲過快加息，未知美聯儲此次會否對特朗普觀點作出反駁或其他回應。

人民幣難破 “7”

隨著人民幣匯率跌破 6.8，本週以來境內外人民幣匯差空間收窄至 100 個基點以內，一方面有效遏制境內外匯差套利交易，另一方面有效壓縮匯率波動幅度，使波動性套利失去操作空間。



中信證券分析師明明在其研究報告中認為，就當前中國外匯儲備規模平穩波動、資本跨境流動保持均衡等狀況分析，中美貨幣政策持續分化與美元升值預期升溫很難令人民幣兌美元匯率跌破 “7”，甚至 “7” 可能是當前人民幣匯率這輪貶值週期的底部區間。

馬來西亞銀行新加坡分行外匯期權部主管 Thomas Meacham 表示，儘管近期人民幣下跌壓力增加，但當前人民幣兌美元匯率短期隱含波動率與歷史波動率的擬合度提高，表明市場參與者其實相對理性成熟，人民幣匯率價格發現機制正在進一步完善。

Thomas Meacham 直言，近期人民幣跌破 6.8，符合不少國際大型投資機構對人民幣均衡合理匯率的評估，隨著中美貿易爭端升級與中國經濟下行壓力增加，當前人民幣跌幅在 “契合” 美元漲幅之外，還需額外下跌約 1500 個基點，才能實現相應的均衡合理估值。這意味著，6.8-6.9 區間是近期多數國際大型投資機構認可的人民幣兌美元匯率合理均衡區間。

人民幣短期料低位震盪



數據顯示，美國二季度 GDP 年化季環比初值 4.1%，創 4 年新高，預期 4.2%，前值 2% 修正為 2.2%；GDP 平減指數年化季環比初值 3，預期 2.3，前值 2.2。

在此背景下，業內人士普遍認為，短期內人民幣可能隨美元區間波動，在當前低位窄幅震盪。不過往後看，美元指數年內難以進一步走高，短期內人民幣匯率或存在於低位徘徊的壓力，但中期缺乏持續貶值基礎。