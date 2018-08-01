中美貿易重啟談判現曙光 離岸人民幣跳漲逼近6.77大關

僵持已久的中美貿易戰談判再現曙光，據傳美國財長梅努欽和中國國務院副總理劉鶴正私下對話，希望重啟談判。消息傳出後，離岸人民幣今 (1) 日凌晨一度大漲至 6.7703，同樣激勵美股走高。

外電報導，消息人士透露梅努欽和劉鶴正進行私下對話，希望能重啟貿易談判。不過，目前具體時間表、討論問題和談判模式尚未最終確定。但也有另一消息指出，本周中美之間會有更高層次的貿易談判。

消息傳出後，激勵美股收高，包括相關的工業類股，如波音、工具機龍頭卡特彼勒 (Caterpillar) 等都有超過 1% 的漲幅。離岸人民幣反應更是激烈，昨日曾跌破 6.84 大關，但在消息傳出後，激勵離岸人民幣走勢強彈，今日凌晨最高一度來到 6.7703。

離岸人民幣最新走勢 (圖自新浪財經)

下一波美國關稅最早將於週三生效，將對另外 160 億美元的中國進口產品造成衝擊。由於美國主管機關還必須對產品詳細資訊進行確認，預計要付諸實行還需要幾周時間。中國方面也強調，要對美國產品進行同等報復。

消息人士指出，美國有意採取部分讓步措施，若中國同意，美方可能可能會取消額外的關稅。對於上述消息，美國財政部發言人未做出回應。

不過美國貿易代表 Robert Lighthizer 所採取更為強硬的立場，令梅努欽的努力更加複雜化，因前者對美國的 301 調查擁有管轄權，也正是該調查觸發了關稅。調查得出結論，中國正在竊取美國技術，因此需要加徵關稅以抵消損失。