歌禮今日掛牌 上市前暗盤價收14.18元 高上市價1.3%

歌禮製藥 (1672-HK)今 (1) 日掛牌，上市前夕，在暗盤市場向上。輝立交易場資料顯示，歌禮製藥開報港幣 14.3 元，高低位分別為港幣 15.7 元及 14.04 元，收報港幣 14.18 元，較上市價港幣 14 元漲 0.18 元或 1.29%，成交 302 萬股，涉及金額 4400 萬元，一手帳面賺港幣 180 元

耀才暗盤收報港幣 14.28 元，較招股價港幣 14 元高 0.28 元或 2%，最高一度見港幣 15.6 元，一手 1000 股不計手續費賺港幣 280 元。

歌禮為香港首隻無收入生物科技上市企業，這次上市共發售 2.24 億股，並已引入新加坡政府投資公司 (GIC) 為基礎投資者認購 4204 萬股；公開發售獲逾 8 倍超購，認購一手中籤率 40%；股份以招股範圍 (港幣 12-16 元) 中間位定價。

集資淨額約港幣 29.76 億元，主要用作核心產品線持續研發、藥物戈諾衛和拉維達韋商業化、尋求新在研藥物引進許可、通過啟動和進行臨床試驗進行 ASC21 研發，以及支持研發基礎設施及 HBV 及 NASH 發現階段兩個內部藥物計劃早期開發等。上市聯席保薦人分別為大摩、高盛及招商證券國際。

歌禮成立於 2013 年 4 月，並迅速發展成為一體化抗病毒平台，專注於抗丙肝病毒 (HCV)、愛滋病毒(HIV) 及丙型肝炎病毒 (HBV) 同類最佳創新藥物開發、生產及商業化。目前已有 5 項抗病毒藥物開發計劃。此外，公司也有一個已完成第一階段及第一階段擴展臨床試驗肝癌在研藥物。至於公司核心產品之一新藥戈諾衛已於今年 6 月下旬在中國境內正式銷售。

至於專門研發抗癌藥物的百濟神州，第二日招股保證金融資認購反應未有太大變化，6 家券商合共錄得港幣 4140 萬元，按公開發售的集資額港幣 6.59 億元計，暫未足額。除了輝立及海通國際分別借出港幣 2500 萬元及 800 萬元外，其他券商借出的孖展額度都不足港幣 400 萬元。

香港《明報》引述一通證券行政總裁宓光輝表示，投資者正觀望今日歌禮製藥上市表現，假如表現不錯，或許有助提高投資者信心。信誠證券聯席董事張智威表示，歌禮的股價表現若做好絕對會為百濟神州的認購表現帶來幫助。