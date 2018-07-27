歌禮製藥超購逾8倍 14元中間定價 中國鐵塔2日融資7.22億

香港首隻無獲利生物科技股份歌禮製藥 (1672-HK)昨 (26) 日截止認購，傳獲 1.6 萬人認購，超額認購逾 8 倍，上市價以中間價港幣 14 元定價，凍資港幣 33 億元，並錄得張「頂頭槌飛」。而成為 2014 年來最大集資規模的中國鐵塔 (0788-HK)，昨日踏入第二天招股，保證金融資僅得港幣 7.74 億元，仍未足額。

歌禮招股價每股介乎港幣 12 元至 16 元，該股昨日定價，消息人士指，上市股價定於港幣 14 元，是招股範圍的中間水平。另據初步統計，共有 1.6 萬人申請認購歌禮，凍資港幣 33 億元，較公開發售集資額約港幣 3.59 億元超額認購逾 8 倍。

歌禮錄得 5 張、每張涉資港幣 1.8 億元的「頂頭槌飛」，成績較小米 (1810-HK) 好。小米公開發售並未獲任何公開發售投資者認購最大額的「頂頭槌飛」。歌禮將於下週三 (8 月 1 日) 於聯交所主板掛牌。

成為 2014 年來最大集資規模的中國鐵塔昨日第二天招股，綜合多家券商資料，首 2 日保證金融資額增至逾港幣 7.22 億元，按中國鐵塔總集資額最多港幣 681 億元、其中 5% 為公開發售涉約港幣 34.05 億元計，意味中國鐵塔獲認購 21%，8 月 8 日於聯交所主板上市。

輝立、耀才、光大新鴻基、海通、信誠、國泰君安及一通首日合共借出 6.74 億元，至昨日有 4 家券商更新其保證金融資資料，輝立首 2 日借出了港幣 4.5 億元，較週三多港幣 4000 萬元；耀才及信誠維持借出港幣 1 億元及港幣 3000 萬元；一通借出逾港幣 1100 萬元，較週三多逾港幣 800 萬元。

估值方面，安信認為中國鐵塔企業價值倍數 (EV/EBITDA) 為 8.5 至 9.7 倍，中位數較美國同業折讓近 60%，但與印度 BI 鐵塔公司相若。報告指，考慮到美國股票二級市場正處於歷史估值最高位，而港股估值較低，認為鐵塔的估值和定價合理。但安信在其新股專用的 10 分滿分評級中，僅給予鐵塔 5 份，建議投資者謹慎申購。

至於大陸教育民企希望教育 (1765-HK)，綜合 7 家證劵商的統計，共錄得港幣 13.15 億元保證金融資額，較公開發售集資額港幣 3.2 億元，已超額認購逾 3 倍，成績略佳，8 月 3 日於聯交所主板上市。

另有外電報導，亞洲物流地產開發商 ESR 計劃明年來港上市，集資約 15 億美元 (約港幣 117 億元)。ESR 由今年起已完成數次融資，今年 5 月大陸電商京東向 ESR 集團投資 3.06 億美元 (約港幣 23.87 億元)；今年 6 月 ESR 再完成一筆來自中信里昂旗下基金的上市前融資。