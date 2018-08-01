死亡交叉籠罩下 港股今開盤報復性大漲0.62% 見底回升？

恒指昨收報 28583 點，挫 150 點，主板成交港幣 875 億元，被視為熊市指標的「死亡交叉」(即 50 日線跌穿 25 日天線) 相隔近 3 年再次出現，為後市響起警號。今 (1) 日恒指開盤報復性大漲 178 點或 0.62%，截至發稿漲 0.42%，報 28701 點。

港股上次出現「死亡交叉」已追溯至 2015 年 8 月，大陸和香港爆發股災拖累恒指由約 21000 點跌近 3000 點，至翌年 2 月才見底。2011 年歐債危機爆發時出現的「死亡交叉」，恒指則由 22000 點水準狂跌 6000 點才見底。

值得注意是，恒指於 2012 至 2014 年曾 3 度出現「假跌破」，即出現「死亡交叉」的短期內隨即見底，重拾升勢，故投資者短期宜關注大市跌勢有否加深。

圖：新浪財經

招銀國際策略師蘇沛豐表示，「死亡交叉」屬滯後指標，除非港股已陷大熊市，否則該技術走向不但可靠性較低，更有機會成見底指標。他續指，不少貿易戰風險因素已獲反映，加上企業盈利增長仍然不俗，故傾向認為大市已見底。

若時間再拉長自 1989 年以來，港股出現過 15 次「終極死亡交叉」，但若計算之後一個月的表現卻升多跌少，意味港股 7 月雖未實現「七翻身」，到 8 月可能有轉機。

匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，港股出現「終極死亡交叉」後，是否會跌 10% 至 20%，要視乎多一至兩日的後市表現判斷；但是在跌市中成交增多，則未必是好兆頭，整體市場氣氛表現亦一般，尤其是大陸 7 月份的 PMI 數據表現遜於預期，已經令投資者預期中國經濟會加速放慢，影響進場意願。

儘管「死亡交叉」陰霾籠罩，恒生指數今晨報復性高開 0.62%，報 28761 點。國企指數漲 0.53%，報 11083.03 點；紅籌指數漲 0.47%，報 4340.74 點。截至發稿，恒指報 28716 點，上漲 0.47%。

圖：新浪財經

科技股反彈，舜宇光學 (2382-HK) 漲 3.71%，報港幣 134.3 元，領漲藍籌。瑞聲科技 (2018-HK) 漲 3%，報 103 元；騰訊控股 (0700-HK) 漲 1.58%，報港幣 360.8 元。

騰訊昨每股跌港幣 12 元，一天市值蒸發港幣 1140 億元，相較 1 月底高位港幣 476.6 元，累跌 25%，市值大縮港幣 1.15 兆元。

香港首檔未盈利生物科技企業新股歌禮製藥 (1672-HK) 港交所掛牌首日高開 5.71%，報港幣 14.8 元。上市前夕，據輝立交易場資料顯示，歌禮製藥暗盤開市報港幣 14.3 元，較招股價港幣 14 元漲 0.3 元。收報 14.18 元，較招股價漲 1.29%，每手 1000 股，不計手續費，每手賺港幣 180 元。