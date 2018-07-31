全球科技股最大輸家 騰訊市值蒸發1400億美元

中國互聯網巨頭騰訊 (00700-HK) 目前的股價距離一月時高峰，跌幅已達 25%，市值 1400 億美元蒸發，成為全球股市最大輸家；同為社群對手的臉書 (FB-US) 也不遑多讓，過去三個交易日跌掉 1360 億美元，成為全球第二大輸家。

過去九年來，全球股市呈現大多頭走勢，但現在全球投資人開始質疑，科技股的好日子是否已經結束了？

騰訊是是亞洲第二大公司，僅次於電子商務巨頭阿里巴巴，股價在今年 1 月 23 日來到歷史新高的 474.6 港元。近期在市場擔心移動遊戲部門成長放緩下，該股今天再度下跌 3.27%，以 355.2 港元作收，市值縮水至 3.38 兆港元；累計七月跌幅 9.8%，創下 2014 年以來的最大單月跌幅。

騰訊股價日 K 線圖。(來源：新浪財經)

香港第一上海證券駐香港策略師 Linus Yip 表示，投資人對騰訊中期業績的預期愈來愈低，不只騰訊，其他科技公司也正面臨同樣的問題，過去幾年科技公司的獲利快速成長，但隨著競爭加劇和分眾市場飽和，未來將很難維持以往的快速成長。

騰訊的財報將在 8 月 15 日公布，據 Bloomberg 分析師估計，騰訊第二季的獲利年增率可能放緩至 5.1％，為 2012 年以來的最低水平，至少有 11 家券商降低騰訊的持股部位，其中包括瑞信和摩根士丹利。

儘管如此，分析師並未看空騰訊股價，彭博追蹤的 51 名分析師仍建議買進騰訊股票， 從未來 12 個月平均目標價來看，目前價位還有 44% 的潛在上漲空間。