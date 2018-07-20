歌禮今起招股 入場費史上最貴 分析：料拖累招股反應

新股歌禮製藥 (1672-HK) 今(20)日起至下週三 (25 日) 招股，招股價介乎每股港幣 12 元至 16 元，最多集資約港幣 35.86 億元，每手股維持 1000 股，一手入場費港幣 16161.23 元，堪稱史上最貴，保證金融資查詢也冷冷清清。分析認為，市況不佳加上認購成本高，將拖累歌禮招股反應。

歌禮專注研發乙型肝炎病毒 (HBV)、丙型肝炎病毒(HCV) 及人類免疫力缺乏症病毒 (HIV，俗稱愛滋病) 的創新藥物及商業化生產。歌禮首隻針對丙型肝炎藥物《戈諾衛》已於今年 6 月份上市。歌禮計劃在第三季提交另一款丙肝藥物「拉維達韋」的新藥申請。

歌禮製藥董事會主席、執行董事兼行政總裁吳勁梓表示，中國目前有 2500 萬慢性丙肝患者，數量眾多，目前看不到市場萎縮的趨勢。歌禮針對慢性丙肝的藥物療效顯著，後期會保證科研投入，不斷為病人提供優質產品。

近期市況波動，多隻新股認購不足，被問現時是否上市好時機，吳勁梓表示，股市變動乃正常市場規則，公司有實力在資本試，認為外界可以依據產品及集團價值鏈判斷。

至於入場費高達港幣 1.6 萬元，是否不歡迎散戶參與。吳勁梓說：「歡迎所有投資者參與 IPO，成為集團長期股東作長期投資。」

不過，香港《明報》引述信誠證券聯席董事張智威表示，只錄得零星的歌禮製藥保證金融資查詢，公司就近期所有新股合共預留 240 億元融資額度。他認為，歌禮製藥入場費過高，散戶認購成本太高。

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，暫未錄得歌禮製藥保證金融資查詢，認為歌禮入場門檻高，而且投資者對生物科技企業陌生，料會拖累其招股反應。