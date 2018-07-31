三大法人賣超13.54億元 外資連5買友達 又調節出脫鴻海

台股今 (31) 日尾盤急拉，收漲 23.97 點、0.22 %，收在 11057.51 點，成交值新台幣 1562.99 億元。三大法人合計賣超 13.54 億元，外資小賣 0.03 億、投信賣 13.81 億元、自營商買超 0.3 億元，期貨部分外資增加 1815 口多單，多單未平倉口數來到 5.38 萬口，個股方面外資今日調節電子三雄，鴻海又遭賣超，不過看好面板景氣，已連續 5 個交易日買超友達。

台股今日受到被動元件弱勢影響，盤中多空數度交戰 11000 點關卡，三大法人合計賣超；台指期部分，外資多單未平倉口數來到 53812 口，投信加碼空單 32 口，未平倉口數來到 23541 口，自營商也增加空單 286 口，空單未平倉口數 7567 口。

電子三雄台積電、大立光及鴻海皆遭外資調節釋出，被動元件國巨遭外資連賣 6 天，華新科也遭外資賣超。金融股部分，玉山金、兆豐金、第一金及中信金，同步見到外資調節力道。

外資集中市場今日賣超第 1 名為台泥，賣超 50627 張，第 2 名聯電，賣超 34702 張，第 3 名兆豐金，賣超 15556 張，第 4 名中信金，賣超 13617 張，第 5 名為旺宏，賣超 6668 張，第 6 到 10 名分別是華新，賣超 6251 張；玉山金，賣超 5476 張；元大滬深 300 正 2，賣超 4345 張；聯發科，賣超 3769 張；統一，賣超 3622 張。

外資集中市場今日買超第 1 名為友達 80924 張，第 2 名富邦 VIX 18352 張，第 3 名華邦電 15231 張，第 4 名中石化 13367 張，第 5 名新光金 12204 張，第 6 名中鋼，買超 11117 張，第 7 名奇力新，買超張數為 7618 張，第 8 名為中華電，買超 7236 張，第 9 名開發金，買超 6737 張，第 10 名永豐金，買超 6119 張。

投信今日賣超第 1 名為奇力新，賣超 4406 張，第 2 名華新科，賣超 2665 張，第 3 名達方，賣超 1540 張，第 4 名南亞科，賣超 1124 張；買超第 1 名為台泥 4022 張，第 2 名為亞泥 1958 張，第 3 名為日月光投控 1575 張，第 4 名為華新 1308 張，第 5 名為中石化 1235 張，第 6 名 GIS-KY，買超 1044 張，第 7 名微星，買超張數為 1018 張。

自營商今日賣超第 1 名為友達 4763 張，第 2 名為群創 2614 張，第 3 名為鴻海 2494 張，第 4 名為 台積電 1442 張，第 5 名為聯電 1434 張，第 6 名台中銀 1047 張；買超第 1 名為緯創 8272 張，第 2 名為中石化 6325 張，第 3 名為華邦電 3332 張，第 4 名為台泥 2478 張，第 5 名為元大金 2271 張，第 6 名開發金，買超 1521 張，第 7 名大成鋼，買超張數為 1005 張，第 8 名佳世達 1003 張。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股自 7/20 以來持續維持偏多格局，今日再度往上補量，多頭仍相當強勁，如果大盤指數後續可持續守住 5 日均線、KD 指標沒有轉弱，將呈現震盪走強格局。