機器人理財受歡迎 Nordea銀行估10年後金融業只需一半員工

如果瑞典 Nordea 銀行 (Nordea Bank AB) 的表現可以做為例證，那麼機器人理財顧問正持續受到歡迎，人類的工作因此繼續遭受威脅。

Nordea 銀行上週發布第 2 季財報，數據顯示，這家銀行大幅削減成本，主要是利用自動化取代人力，祕密武器是機器人儲蓄顧問 Nora。據《彭博》報導，公司執行長 Casper von Koskull 大膽預言，10 年後金融業只需要目前的一半人力。

von Koskull 在第 1 季的財報中，就表明了機器人理財受歡迎的趨勢。他表示，瑞典的新客戶中，70% 是透過機器人理財首度在這家銀行存錢。在第 2 季的報告，仍舊延續這個趨勢，有 3.3 萬客戶透過 Nora 存款，其中 63% 是全新客戶。

Nordea 銀行指出，公司目前致力簡化流程與自動化。其中一個例子是 KYC 機器人，藉此減少大量的手動工作，並確保客戶數據的一致性與品質。銀行說，為滿足客戶的需求，公司在過去幾年招聘數千名數位與 IT 專家。

在自動化的趨勢之下，Nordea 銀行自去年開始也大量裁員。von Koskull 當時表示，朝下階段的轉型，能降低成本和提高效率，但需要員工能力的轉變。「為了確保長期競爭力，我們還計劃減少至少 6000 名員工和顧問的數量，其中約 2000 名是顧問。」

Nordea 是北歐地區唯一在全球具有系統重要性的銀行，在員工減少 8% 至 2.93 萬人後，第 2 季總成本較去年同期大減 11%。相較之下，與 Nordea 市場價值大致相同的 Barclays Plc，在 2017 年底的員工數高達 8 萬人。

SEB AB 執行長 Johan Torgeby 說：「任何可以自動化的項目，未來都會是自動化。」

Nordea 的低成本策略，幫助公司第 2 季營業利潤年增 31%，是瑞典四大銀行的最佳表現。