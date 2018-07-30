寶馬提高兩款美產汽車在中國的售價

隨著特斯拉 (TSLA-US) 為了應對中美貿易戰引發的高關稅成本而漲價，德國汽車大廠寶馬 (BMW-GR) 也將提高在中國的售價。

寶馬表示，公司將在對在美國南卡羅來納州生產的 SUV X5 和 X6 車型進行漲價，將建議售價調高 4% 至 7% 來因應關稅帶來的成本壓力。額外的關稅迫使寶馬將成本轉嫁給客戶。寶馬早些時候曾警告過，公司無法承擔更高的徵稅，並且正在計算必要的價格上漲。

據寶馬公司中文網站，X5 在中國的售價約相當於 10.7 萬美元。

寶馬從美國生產 X4、X5 和 X6 等 SUV 車型在中國銷售，SUV 的需求旺盛。去年，寶馬運往中國的汽車超過 10 萬台。作為寶馬唯一的美國工廠，斯帕坦堡工廠的出口量超過了去年生產約 371,000 台的 70%。美國工廠生產的寶馬 X 車型約有四分之一運往中國，是該公司最大的市場。

一位寶馬發言人表示：「寶馬支持自由貿易，但不能因此停下腳步，不得不採取行動來應對市場變化。」

同樣在中國銷售汽車的電動車大廠特斯拉，也已經調升在大陸的售價，Model S 現在在中國售價超過 20 萬美元，而 Model X 高達 23 萬美元。

目前，美國製造的汽車在中國的關稅為 40%，而從其他國家進口的汽車則為 15%。特斯拉和寶馬等製造商已經開始於中國擴大生產，以減輕貿易緊張局勢的影響並降低運輸成本。

另一方面，福特公司今日 (30 日) 則重申，目前沒有提高中國售價的計畫。