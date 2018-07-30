PC市場復甦！EMEA地區恢復強勁成長

個人電腦 (PC) 的市場在部分地區開始恢復成長，歐洲、中東和非洲 (EMEA) 地區在筆電出貨成長的帶動下呈現正成長，而惠普 (HPQ-US)、聯想 (0992-HK) 及戴爾 (DVMT-US) 則位列該地區的前三名。

根據 IDC 的數據，歐洲、中東和非洲 (EMEA) 個人電腦 (PC) 市場，在 2018 年第二季呈現穩健成長，出貨量總計 1660 萬台，年增率 4.1%。由於設備更新持續，該地區商用市場年增率達 8.6%。而消費性市場因返校換機及電競設備的需求持續之下表現穩定，小幅下滑 0.8%。由於商用市場的表現穩健，筆記型電腦出貨量在這季恢復正成長，年增率 4.7%。而桌機在該地區第二季成長達 2.0%。

從個別公司來看，惠普在 EMEA 地區保持第一的位置，年增率 1.8%，並擁有 28.3% 的市占率。桌機和筆記本電腦類別皆取得良好業績。聯想則擁有 22.2% 的市占率。戴爾則以 13.5% 的市占率排名第三。

各品牌在 EMEA 地區出貨量 (圖: IDC)

而在西歐地區，傳統 PC 市場年增 2.9%。隨著移動設備的需求繼續推動商業領域的表現，筆記型電腦類別成長強勁，年增率達 4.2%。輕薄且可轉換的筆電為最大的成長動能。桌機類表現持續強勁，連續兩季持平。商用 PC 類出貨量年增 9.2%。

IDC 西歐個人電腦研究分析師 Liam Hall 表示：「從中型到大型企業，企業和學校對於 Windows 10 的應用推動本季商業領域的表現。由於 Windows XP 的結束，在 2014 年後又一次重大更新以及安全問題，皆對市場的整體表現有很大的貢獻。」

IDC CEMA 產品經理 Nikolina Jurisic 說：「在中東歐及中東、非洲等地區整體個人電腦市場年增長 6.1%，與預期基本一致。中東歐地區持續成長且超過預期。PC 總體年增 6.4%。俄羅斯、捷克和匈牙利的 PC 市場，呈現兩位數的強勁成長。消費和商用領域皆有成長，尤其消費領域成長最為強勁。」