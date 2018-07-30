【林奇芬專欄】投資新興市場，要看懂匯率

經過第二季的匯率、貿易戰衝擊後，重挫的新興市場 7 月以來開始見到緩步回神跡象。巴西率先反彈，近期東協市場也逐漸止跌回穩，新興債也有反彈趨勢，但這波新興市場反彈能否持續，未來還是要看美元臉色。

今年第二季，可說是新興市場近二年來第一次空襲警報，股債匯都跌。不過，危機似乎暫時化解，包括有財政危機的阿根廷，近一周股市反彈 8.9%，貿易戰首當其衝的中國，上證指數近一周也反彈 3.9%。

然而，風險已經去除了嗎? 應該未必。貿易戰若持續，以出口為主的新興市場勢必受到衝擊，尤其是中國景氣若受壓抑，新興市場都連帶受害。另外，美元升值仍是下半年重要隱憂，如果新興貨幣持續貶值，新興市場仍然可能欲振乏力。

第二季美元兌新興貨幣大幅升值



上面表格是美元對新興貨幣的升值幅度，以第二季表現來看，巴西里拉、俄羅斯盧布貶值幅度最大，但事實上東協市場貨幣則是從年初就有貶值壓力，上半年累積貶幅也接近 8% 到 10% 左右。新興貨幣第二季貶值，7 月小反彈

不過，好在 7 月以來新興貨幣呈現盤整或小幅升值走勢，例如巴西里拉轉貶為升，此也讓巴西股市近一個月反彈幅度高達 11%。然而，人民幣近期仍有貶值壓力，陸股的反彈也相對較為顛簸。

匯率影響資金流動，投資新興市場不得不慎。根據 EPFR 統計，6 月份新興市場債券呈現賣超流向，但 7 月以來已經轉為買超。新興市場股票基金，至 7 月中旬仍是賣超趨勢。但隨著股市止跌反彈，未來股票賣超應該會減緩。

美元下半年仍有升息趨勢

近期美國總統川普發聲，對於聯準會持續升息、美元走勢強勁有所不滿，他認為強勢美元不符合美國利益。然而，以目前美國通膨率已經跳升到 2.9% 來看，聯準會升息四碼機率大增，下半年美元仍有升值壓力。

短線美元指數在衝高到 95.65 後，呈現回檔整理，此也提供新興市場貨幣反彈空間，給新興市場一些喘息空間。下一次美國升息時點在 9 月中旬，另外，8 月底還有美國對中國 2000 億美元商品課稅清單公布，這些都是未來新興市場可能面臨的震盪事件。

新興市場基本面尚可，須注意資金流向

好消息是，目前新興市場的經濟表現還算不錯，而且通膨也還可控制，但少數通膨率較高的國家仍需要保持追蹤，如巴西、印度等，若因為通膨上揚，使得央行利率政策轉降息為升息，則需要留意對匯率衝擊與資金外流壓力。

短線新興市場股市止跌反彈，有些股市已經站回季線上方，但仍要留意許多市場尚未站回年線，包括泰、馬、印尼、菲律賓等東協市場，巴西也剛站上年線，仍不穩定。此外陸股在季、年線下方，是較弱勢市場，唯一比較強勢市場是印度，可是印度幣值卻偏弱。

金融市場深受資金流動影響，後續還是要看美元臉色，若美元偏向盤整走勢，對新興市場是正面利多，若美元又快速升值，還是要嚴控新興市場投資部位。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險)

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