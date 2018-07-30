百濟神州香港第二上市 今起招股 入場費11272元

於 NASDAQ 上市的大陸抗癌藥研發公司百濟神州 (6160-HK) 赴香港第二上市，今 (30) 日起至 8 月 2 日在港公開招股，全球發售 6560 萬股，其中 9% 為香港公開發售。每股定價介乎港幣 94.4 至 111.6 元，每手 100 股，入場費港幣 11272.46 元。該股預計 8 月 8 日掛牌。摩根士丹利和高盛為聯席保薦人。

百濟神州引入 4 名基礎投資者，當中高瓴資本 (Hillhouse) 將認購 542.4 萬股，以中間價計涉資約港幣 5.59 億元、新加坡政府投資公司 (GIC) 認購 1 億美元、Baker Bros 為 8000 萬美元、匯橋資本 (Ally Bridge) 則認購 2500 萬美元。

據招股書披露，百濟神州自 2010 年於北京成立以來，至今未有錄得盈利。百濟目前於大陸銷售 3 種由新基獨家授權藥物，另外有 2 款產品在內地正申請商業化階段。

百濟神州創始人、董事長兼首席執行官區雷強 (John V.Oyler) 歐雷強指，產品臨床結果理想，預計很快獲批，其中一種藥物 PD-1 抗體 Tislelizumab 估計大陸有 200 多萬病人有相關需求，他強調公司研發的 PD-1 藥物是根據自己科學家的研發，公司亦會確保出產高質素的藥物。早前公司與德國默克集團就 Pamiparib 及 Lifirafenib 於 2013 年訂立的合作協議已為公司帶來收入，未來會繼續尋找更多合作夥伴。

以招股價中間價港幣 103 元計算，公司集資淨額港幣 67.57 億元，當中 75% 將分配予公司的核心計劃，包括 3 種後期臨床候選藥物如 BTK 抑制劑 Zanubrutinib 及 PD-1 抗體 Tislelizumab 及 PARP 抑制劑 Pamiparib 的臨床試驗、準備登記備案及商業化；15% 用於內部研究、外部授權及外業務發展合作，為公司在癌症及其他潛在治療領域的產品組合持續擴充提供資金；其餘 10% 用作營運資金及一般用途。

百濟神州首席財務長梁恒表示，此次上市融資所得款加上公司現有資金，足以支持該產品上市及增加銷售團隊的需要，未來是否會進行新一輪融資，取決於業務上是否有更多的投資機會。

至於股份定價方面，梁恒指是參考美股價格而定，每手 100 股也是最低要求。

早前滬深交易所宣佈外國公司不被納入港股通，梁恒表示，公司的主要業務在大陸，有別於外國公司的定義，相信不會影響到公司入港股通。

百濟神州 (BGNE-US) 在美國當地時間星期五 (27 日) 每股收報 166.52 美元(約港幣 1298.86 元)，下跌 3.81%。