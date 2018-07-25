百濟神州過關 回流香港第二上市 仍處虧損狀態

中國生物製藥公司百濟神州 (BeiGene)(BGNE-US) 將在港作第二上市，昨 (24) 日已通過上市聆訊，成為港交所 (0388-HK) 新例下首家第二上市生物科技新股，公司在美國 NASDAQ 最新市值為 94 億美元 (約港幣 737 億元)。

百濟神州的初步招股文件顯示，百濟神州主要是開發用於治療癌症的創新型分子靶向及腫瘤免疫治療藥物，以及商業銷售。目前，核心藥物有 3 項，其中一項為治療巨球蛋白血症的藥物，已與中國國家藥物監督管理局進行過一次新藥申請前會議，並認為在今年內可進行新藥申請。另外，百濟神州正於中國銷售 3 種許可藥物。

百濟神州雖然已有收入，但目前仍處於虧損狀態。截至今年 3 月底止首季虧損為 1.05 億美元，去年同期虧損為 5062.3 萬美元。期內，收入總額 3254.4 萬美元，去年同期未有收入。

截至 2017 年底，全年虧損 9603.4 萬美元，2016 年同期為 1.19 億美元，期內收入為 2.55 億美元，2016 年同期為 107 萬美元。根據初步招股書，公司預計今明兩年將產生約 1.7 億美元 (約港幣 13 億元) 資本開支，料今年仍將蒙受虧損。

百濟神州計畫將集資所得款項用於內部研究、外部授權及業務發展合作，以及營運資金和拓展內部能力等。

百濟神州於 2010 年 10 月由歐雷強及王曉東創辦，歐雷強曾任職於美國生物製藥企業 Genta Inc．，王曉東則為美國國家科學院院士及中國科學院外籍院士。目前公司擁有逾 500 名臨床開發人員及超過 200 名研究人員。

百濟神州今早收盤報 176.37 美元，上漲 0.81%。