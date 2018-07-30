【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五下跌，因大型科技股發布業績疲弱，股價錄得大幅下跌。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 25,451 點；標準普爾指數下跌 0.7% 至 2,819 點；納斯達克指數下跌 1.5% 至 7,737 點。

油價上週五下跌，受累於美股走低。紐約 9 月期油下跌 1.3% 至每桶 68.69 美元。金價下跌，紐約 12 月期金下跌 0.2% 至每盎司 1,232.7 美元。

香港股市上週五上升，內地股市下跌。基建鐵路股造好，其中中車時代電氣（3898.HK） 股價上漲 4.9%；水泥股及博彩股逆市下跌。個股方面，吉利汽車（175.HK）遭券商下調目標價，股價下跌 3.3%；惠生工程（2236.HK）發布盈利預警，股價下跌 3.2%。恒生指數上升 0.1% 至 28,804 點，國企指數上升 0.2% 至 11,047 點，香港股市成交金額減少 19.5% 至 655 億港元。上證綜合指數下跌 0.3% 至 2,874 點，滬深兩市成交金額減少 18.0% 至人民幣 3,108 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的中國鐵塔（788.HK）孖展認購仍未足額，而有消息指希望教育（1765.HK）錄得 17 倍超額認購。

◇ 江西銅（358.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 年上半年核心股東應佔溢利將同比增加 13.3%-53.4% 至人民幣 7.1-9.5 億元（一季度按年上升 30.8% 至人民幣 7.6 億元），主要受惠於主要金屬價格同比上漲推動業績增長。

◇ 太平洋航運（2343.HK）發布 2018 年上半年業績，營業額 8.0 億美元，同比增長 13.2%；公司扭虧為盈錄得股東應佔溢利 3,075 萬美元（2017 年同期股東應佔虧損 1,197 萬美元）。建議派發中期股息維持每股 2.5 港仙（2017 年：無）。公司表示目前的貿易戰只影響其業務的一小部分，但若加劇為全球貿易戰，則可影響全球國內生產總值及? 散貨市場需求。

◇ 百濟神州（6160.HK）是一家專注於開發及商業化用於治療癌症的創新型分子靶向及腫瘤免疫治療藥物的公司，內部開發的領先候選藥物現處於後期臨床試驗階段，且公司正於中國銷售三種許可藥物。公司核心候選產品包括 Zanubrutinib (BGB-3111) 及 Tislelizumab (BGB-A317)，前者可用於治療套細胞淋巴瘤（MCL）及華氏巨球蛋白血症，公司預期將於 2018 年於中國遞交首個用於 MCL 的新藥上市申請，並計劃於 2019 年上半年向美國食品藥品監督管理局提交新藥上市申請，現市場之競爭產品為強生的 IMBRUVICAR 及阿斯利康的 CALQUENCER，而強生之產品現為於中國銷售的唯一 BTK 抑制劑；後者為一種針對免疫檢查點受體 PD-1 的在研人源化單克隆抗體，公司預期將於 2018 年於中國遞交首個用於治療經典型霍奇金淋巴瘤的新藥上市申請，現市場之競爭產品有五個，於中國可採用治療部分疾病之產品為沙東的 KEYTRUDAR (pembrolizumab) 及百時美施貴寶的 OPDIVOR(nivolumab)。2017 年，公司收入分別為 2.5 億美元，股東應佔虧損為 9,603 萬美元。2018 年第一季度收入為 3,254 萬美元，股東應佔虧損為 1.0 億美元。公司今天起至 8 月 2 日招股，預計 8 月 8 日上市，招股價介乎 94.4-111.6 港元，淨集資額約 64.8 億港元（招股價中位數，90% 配售），市值介乎 724-856 億港元。基石投資者將認購 30.2%-34.3% 全球發售股份。

◇ Dynam Japan（6889.HK）公布 2019 財年首季（截止 6 月 30 日）收益資料，總收益 359 億日圓，按年下跌 4.4%；總投注額按年減少 4.1% 至 1,890 億日圓。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)