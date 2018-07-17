傳百濟神州擬在香港二次上市 擁有3款臨床後期在研候選藥物

市場消息傳出，在美國上市的百濟神州 (BGNE-US) 計畫在香港二次上市。根據公開資料顯示，百濟神州是一家抗腫瘤藥物研發商，專注于開發癌症治療的創新分子靶向和免疫腫瘤藥物，於 2016 年 2 月 4 日在 NASDAQ 上市。

據瞭解，公司目前擁有三款處於臨床後期的在研候選藥物，分別為：

Zanubrutinib(BGB-3111)：一款在研小分子 BTK 抑制劑，其作為單藥和與其他治療手段進行聯合用藥，以針對多種淋巴瘤的註冊性臨床試驗正在全球和中國廣泛開展。

Tislelizumab(BGB-A317)：一款在研針對免疫檢查點受體 (PD-1) 的人源化單克隆抗體，目前其註冊性臨床試驗正在中國進行；與此同時，公司也計畫在全球範圍內開展其作為單藥和與其他治療手段聯合針對多種實體瘤和血液癌症的註冊性臨床試驗。

Pamiparib(BGB-290)：一款針對 PARP1 和 PARP2 靶點的在研小分子抑制劑，其作為單藥和聯合用藥作用於多種實體瘤的潛在療效正在接受評估。目前，Pamiparib（BGB-290）在中國正處於關鍵性臨床試驗階段，預計很快也會在全球範圍進入後期臨床開發。

百濟神州週一 (16 日) 收跌 1.75%，報 163.19 美元。