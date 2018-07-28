港資房企瑞安(00272-HK)人事大地震 高管密集離職

港資沒落，20年重臣也選擇了離開。

羅康瑞的瑞安房地產(00272-HK)正遭遇人事震蕩，界面新聞記者獨家獲悉，在最近約一個月左右時間裏，多名高管密集離職，其中包括羅康瑞的左膀右臂式人物。

這份離職高管名單包括：瑞安管理執行董事、豐誠物業董事長郭慶，瑞安房地產瑞虹新城項目總監及中國新天地市務推廣及策略傳播總監劉夢潔，成本測量部總監Frankie Lai，瑞安管理（上海）有限公司總經理李劍鋒，前瑞虹商業總經理張良軍。

這些高管都是瑞安老臣。其中，Frankie Lai和李劍鋒是香港人；郭慶是瑞安在內地培養的第一批管培生，加入瑞安已經有21年；劉夢潔也是中流砥柱，加入瑞安16年。

離職高管中分量最重的是郭慶，他是瑞安兩大實權人物之一，另一位是瑞安管理及中國新天地董事總經理王穎。

根據瑞安房地產公開資料，現年43歲的郭慶畢業於同濟大學，1997年加入瑞安集團，曾出任武漢天地項目總監，也曾參與上海新天地、太平橋公園、翠湖天地一期及楊浦創智天地項目。他在構建瑞安集團管理體系和流程方面承擔重要職責，領導行政服務部、流程與信息管理部以及集團在武漢、重慶和佛山的房地產開發業務。羅康瑞十分信任他，把上海豐誠物業管理有限公司也交給他負責。

離開瑞安之後，郭慶的下一站可能是覆星。

劉夢潔的離職在瑞安內部也引起震動，此前她承擔的職責非常重要，負責瑞虹新城的項目整體策劃、定位和開發管理，住宅營銷和商業地產的全面管理工作，同時還負責中國新天地市場推廣、數字化營銷和客戶關系管理工作。

現年39歲的劉夢潔於2001年加入瑞安集團，擁有覆旦大學EMBA碩士學位和覆旦大學國際新聞本科學歷，同時她還是上海市虹口區政協委員。界面新聞記者獲悉，劉夢潔的下一站可能是中國人壽。

這批老人的出走，可能意味著瑞安一個時代的徹底結束。

瑞安從上個世紀90年代進入內地開發房地產，因為上海新天地項目而名聲大噪，開發的翠湖天地、瑞虹新城等住宅項目，是上海標桿式的豪宅產品。盡管一直保持著龜速的開發速度，但因為公司治理體系相對健全、企業文化良好、產品品質不錯，瑞安曾吸引了一大批人才，且流動性一直很低。

這批瑞安的「老人」們把年華中最好的20年都留在了瑞安，這種情況在如今的內地主流房企裏幾乎不存在。

每年年會，太平紳士羅康瑞都會給一大批瑞安老員工頒發「金牌」，表彰他們的長期貢獻。但現在，老臣們也紛紛想「下船」了。

原因大致有兩點：一是港資沒落，盡管最近瑞安剛剛聯合拿下了136億元的新天地商辦用地，但此前已經多年沒有擴張動作，還不斷售賣優質資產和項目股權，對於個人來說，能施展的空間越來越小了；二是公司的治理出現問題，知情人士透露，羅康瑞現任香港貿易發展局主席，鮮少管理瑞安的事務，他把公司交給了35歲的女兒羅寶瑜，羅寶瑜擔任瑞安管理（上海）有限公司執行董事以及中國新天地副主席，並協助主席負責領導公司發展策略，但羅寶瑜較少在上海露面。

除了最近這一批離職高管，過去兩年間，不少老人都選擇了離開。一名老員工這樣形容瑞安：「它就像一艘缺了掌舵者的船，船上的人看不到希望。」

來源：界面新聞

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