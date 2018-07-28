山水水泥(00691-HK)山東山水中國債權人積極協商解決債務問題

山水水泥(00691-HK)公布，於2018年7月26日，常張利、吳玲綾及王明波獲選舉為該公司間接全資附屬公司山東山水的執行董事，自2018年7月26日起生效。常先生亦獲委任為山東山水董事長兼公司代表。吳女士亦獲委任為山東山水副董事長。此外，董事會欣然宣佈，於2018年7月26日，王先生獲委任為山東山水副總裁，將主要負責管理山東山水日常事務，自2018年7月26日起生效。

該公司日期為7月26日的董事會決議案所批准及依照山東山水於2018年7月26日舉行的股東特別大會上由唯一股東(即China Pioneer Cement (Hong Kong) Limited)通過的日期為7月26日的特別決議案，山東山水於7月26日採納其經修訂組織章程。於本公告日期，經修訂組織章程正處於向當地工商行政管理局備案過程中。

誠如該公司日期為7月26日的董事會決議案所批准及依照山東山水於7月26日舉行的股東特別大會上由唯一股東(即China Pioneer Cement (Hong Kong) Limited)通過的日期為2018年7月26日的特別決議案，山東山水新內部控制系統及新授權及管理程序於2018年7月26日獲山東山水董事會批准，以通過更有效的企業管治機制穩定該集團及為該集團繼續向前發展提供長期可持續方案。

除上述步驟及行動外，該公司亦與山東山水的中國債權人積極討論及協商，以在可能情況下解決山東山水的國內債務問題。持續停牌該公司股份及債務證券將繼續於聯交所停牌，直至另行通知為止。

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