三大法人合買78.8億元 外資期、現貨同步做多

台股今 (27) 日在台積電與大立光領軍蘋概股衝鋒下，指數開低後一路震盪走高，終場上漲 65.17 點，以 11075.78 點作收，日 K 連五紅、周 K 線也出現連三紅。三大法人今日同步買超，外資及陸資買超 70.03 億元，自營商買超 4.74 億元，投信買超 4.07 億元，三大法人合計買超 78.84 億元。其中，聯電已連續 11 個交易日遭外資調節，也是連續第 2 個交易日遭三大法人同步調節，大賣近 2 萬張。

台股今日多頭強勢表態，支撐指數終場收在 11000 點以上，盤勢持續偏多，台指期部分，外資增持多單 5689 口，多單未平倉口數達 52586 口，投信則減碼空單 355 口，空單未平倉口數達 23481 口，自營商則增持空單 1740 口，空單未平倉為 6665 口。

外資今日買超集中電子、金融與傳產，其中，大買友達、旺宏、台積電、中鋼等逾萬張，買超逾千張電子股還有群創、台郡、瑞儀、美律、嘉聯益、光罩、晶電、隆達、宏達電，另外外資也強力買超傳產股，包括台化、中石化、台塑、統一、長榮航、正新都獲得外資青睞，金融股外資則著墨臺企銀、中信金、合庫金、富邦金與開發金。

外資集中市場買超第 1 名為友達、買超 77169 張，第 2 名為中鋼、買超 11130 張，第 3 名台積電、買超 10263 張，第 4 名旺宏、買超 10180 張，第 5 名群創、買超 7454 張，第 6 名中石化、買超 7236 張，第 7 名臺企銀、買超 6294 張，第 8 名華通、買超 5870 張，第 9 名日月光投控、買超 5361 張，第 10 名瑞儀、買超 5203 張。

外資集中市場賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 23377 張，第 2 名聯電、賣超 15362 張，第 3 名玉山金、賣超 15169 張，第 4 名台泥、賣超 10475 張，第 5 名兆豐金、賣超 9353 張，第 6 名華邦電 、賣超 8453 張，第 7 名大同、賣超 5210 張，第 8 名華新、賣超 4037 張，第 9 名新光金、賣超 3614 張，第 10 名仁寶、賣超 3554 張。

投信集中市場買超第 1 名台泥、買超 3243 張，第 2 名智邦、買超 1494 張，第 3 名亞泥、買超 878 張，第 4 名華晶科、買超 762 張，第 5 名智原、買超 570 張；投信集中市場賣超第 1 名聯電、賣超 2162 張，第 2 名國泰金、賣超 876 張，第 3 名晶電、賣超 861 張，第 4 名中工、賣超 700 張，第 5 名遠東新、賣超 648 張。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美中貿易戰後利空出盡，美股表現強勁，即便臉書重挫壓抑科技股回檔，台股仍未受影響，顯示市場展望正向，近期法人偏多操作，外資持續加碼台股，期貨多單也增加，選擇權之前避險清空後轉為多單，短線台股正向看待。