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〈台股盤後〉漲155點收23316點 連3漲拚回補紅盤日缺口

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-06 14:06

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台股連3彈拚收復上方缺口，收23316.6點。(鉅亨網資料照)

隨著美股由輝達 (NVDA-US) 領軍回神，台股加權指數今 (6) 日呈現連 3 日反彈，終場收在 23316.6 點，上漲 155.02 點，成交量略縮至 3316.28 億元，法人認為，若外資期貨空單持續下降，則台股有機會回補農曆年開盤跳空缺口，不過，市場仍持續提防美國總統川普曾提及的 2 月 18 日考量加稅，範圍涵蓋晶片，使多方半信半疑。

統一投顧分析，中國 AI 公司 DeepSeek 的低成本被認為可能衝擊市場，然而，美國科技巨頭 Google 卻意外將今年的資本支出提高至 750 億美元，顯示 AI 的蓬勃發展後市樂觀。


今日 AI 題材持續輪動，由玻纖布族群領銜，富喬 (1815-TW) 攻上漲停，台玻 (1802-TW) 也大漲逼近 7%，建榮 (5340-TW) 漲逾 4%。

隨著台北國際工具機展 (TIMTOS) 將在 3 月登場，機器人題材開始發燒，相關族群陸續有表態，和椿 (6215-TW) 亮燈漲停，亞德客 - KY(1590-TW) 和直得 (1597-TW) 漲幅在半根停板上下，上銀 (2049-TW) 漲近 3%。

砷化鎵族群轉強，IET-KY(4971-TW) 漲停，聯亞 (3081-TW) 漲半根停板，環宇 - KY(4991-TW) 漲 3.5%，全新 (2455-TW) 和全訊 (5222-TW) 漲幅 2% 上。

近期新藥公司頻傳好消息，例如，智擎胰腺癌新藥 ONIVYDE 於歐亞地區之 2024 年度淨銷售額達到第二期銷售里程碑，將收取 5000 萬美元的銷售里程碑授權金，而康霈 *(6919-TW) 減脂新藥最終二期臨床解盲成功，各個開出好消息帶動一波族群走勢，昱展新藥 (6785-TW)、沛爾生醫 - 創 (6949-TW) 漲停，華安 (6657-TW) 和順藥 (6535-TW) 一度亮漲停燈，杏國 (4192-TW) 和智擎 (4162-TW) 漲超過半根停板。

統一投顧分析，隨著指數連 2 日反彈，位於各均線之上，若外資期貨空單能持續下降，則台股有機會回補農曆年開盤跳空缺口。

不過，礙於川普對中國加徵 10% 關稅於 2 月 4 日已正式生效，且中國已採取反制措施，使美中緊張關係有所升溫，恐抑制資金風險偏好。

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台股美股盤後AI川普關稅

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集中市場加權指數23316.60.67%
上銀3242.86%
華安58.310.00%
富喬31.49.98%
台玻17.857.53%
建榮39.654.89%
和椿131.59.58%
亞德客-KY9407.55%
直得103.54.97%
全訊1262.02%
智擎1195.31%
聯亞4734.42%
環宇-KY1325.18%
全新1603.23%
康霈*7704.05%
昱展新藥1517.09%
沛爾生醫-創97.69.91%
順藥2577.76%
IET-KY103.59.76%
杏國36.453.99%
輝達1255.35%

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