〈台股盤後〉漲155點收23316點 連3漲拚回補紅盤日缺口

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-06 14:06

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隨著美股由輝達 (NVDA-US) 領軍回神，台股加權指數今 (6) 日呈現連 3 日反彈，終場收在 23316.6 點，上漲 155.02 點，成交量略縮至 3316.28 億元，法人認為，若外資期貨空單持續下降，則台股有機會回補農曆年開盤跳空缺口，不過，市場仍持續提防美國總統川普曾提及的 2 月 18 日考量加稅，範圍涵蓋晶片，使多方半信半疑。

統一投顧分析，中國 AI 公司 DeepSeek 的低成本被認為可能衝擊市場，然而，美國科技巨頭 Google 卻意外將今年的資本支出提高至 750 億美元，顯示 AI 的蓬勃發展後市樂觀。

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今日 AI 題材持續輪動，由玻纖布族群領銜，富喬 (1815-TW) 攻上漲停，台玻 (1802-TW) 也大漲逼近 7%，建榮 (5340-TW) 漲逾 4%。

隨著台北國際工具機展 (TIMTOS) 將在 3 月登場，機器人題材開始發燒，相關族群陸續有表態，和椿 (6215-TW) 亮燈漲停，亞德客 - KY(1590-TW) 和直得 (1597-TW) 漲幅在半根停板上下，上銀 (2049-TW) 漲近 3%。

統一投顧分析，隨著指數連 2 日反彈，位於各均線之上，若外資期貨空單能持續下降，則台股有機會回補農曆年開盤跳空缺口。