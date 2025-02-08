美日首腦峰會登場 一文看懂川普、石破茂談話內容

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-08 08:30

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美國總統川普週五 (7 日) 於白宮與日本首相石破茂舉行首腦會談，川普除了敦促日本投資美國能源和技術，還威脅可能對日本加徵關稅。同時，日本首相石破茂 (Ishiba Shigeru) 則宣布，「史無前例的」將對美投資增至 1 兆美元 (約新台幣 32.8 兆元)，兩人在會談中均關注台海和平重要性。

美國祭出關稅威脅 日本投資美國 1 兆美元

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美日會談是在川普一月就任後貿易緊張局勢不斷升級，有可能破壞全球經濟的情況下舉行的。

川普週五公布下週對許多國家徵收對等關稅，日本可能是目標國家之一。

川普與石破茂週五首次舉行領袖峰會，川普希望縮小美國對日本 685 億美元的貿易逆差，因如果兩國的關係不能平等，美國可能會對日本徵收關稅。對日本加徵關稅是一種選項，而汽車關稅一直都是選項之一。

兩人同意加強合作反擊「中國經濟侵略」 (圖：REUTERS/TPG)

日本將進口「創紀錄」的美國天然氣。川普樂觀認為，縮小美日貿易逆差可以很快實現，因為石破茂承諾將日本在美投資增至 1 兆美元，並且購買美國生產的液化天然氣、乙醇和氨。

石破茂週五表示，日本準備進一步在美國投資，兩家日本汽車製造商豐田和五十鈴汽車株式會社正計劃在美國增加投資。後者將在美國開設一家工廠。

川普反對日本製鐵併購美國鋼鐵

提到日本製鐵併購美國鋼鐵公司交易案，川普指出，日本製鐵將大量投資美國鋼鐵公司，而非併購。

美方向來不支持這起收購案，川普回鍋白宮前也明白表示「完全反對」日本製鐵的收購計畫。

美國鋼鐵 (X-US) 週五收黑 5.74% 至每股 36.98 美元。

日美同意將外匯事務交由財長處理

日美同意將外匯事務交由財長處理 (圖：REUTERS/TPG)

石破茂指出：「與川普第一任政府時期的情況一樣，我們決定繼續與日本和美國財政部長就匯率問題進行密切討論，他們都是專家。」

上個月，日本財務大臣加藤勝信和新任美國財政部長班森特同意在匯率等問題上合作。

重申台海和平穩定的重要性

川普和石破茂於會談中重申台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫手段單方面改變東海及南海現狀，及因應北韓核武計畫和俄羅斯感到擔憂。

朝鮮中央通訊社週六表示，其核武不是為了談判，而是為了用於對抗威脅其人民和世界和平的敵人。朝鮮中央通訊社沒有提及美日領袖會晤，而是引用北約和歐盟官員的評論，重申對北韓徹底無核化的要求。

川普不久將訪問日本

川普和石破茂在聯合新聞發布會上互相稱讚，川普同意在不久的將來訪問日本。

石破茂說：「在電視上，他很令人恐懼，而且個性強勢。但當我見到他時，實際上，他非常真誠，非常有氣場。」這番言論引得川普大笑。

川普告訴記者，兩國將共同努力，使美國對日本的貿易逆差從目前的水平降至「均等」，美日兩國都想要公平貿易。

石破茂提前訪問白宮是好訊號？

川普與已故日本首相安倍晉三關係密切，但與去年 10 月上任的石破茂沒有任何關係。分析人士表示，石破茂提前訪問白宮或許是個好訊號。