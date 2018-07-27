【華冠投顧】未來行情推背圖 看好這檔《蘋概股》

◆盤勢分析

焦點個股 : 6269 台郡、2474 可成、6127 九豪、8163 達方、2360 致茂

＜大盤分析＞

上週五 (7/20) 大盤放量突破半年線完成「頭肩底型態」，當時即便外在利空環伺，昇楷仍告訴大家本週將會關關難過關關過，走出所謂的「驚驚漲」走勢。

今日收週線，大盤 + 65 點站穩「萬一」關卡，若還原權息更是創下今年新高，回顧本週雖然不曾大漲，卻是連續五天收紅Ｋ棒，走勢一如預期「驚驚漲」。OTC 指數也持續進行第二隻腳的打底動作，今日 + 0.44% 重上半年線，距離季線同時也是 W 底頸線已近在咫尺。

今日大盤週 KD 指標形成黃金加叉，下週收月線亦有機會形成月 KD 指標黃金加叉，此外 OTC 指數月線即將扣低翻揚，多頭的技術面優勢愈來愈多，預期「下週盤漲態勢不變，多頭沒變心的時間至少延續到 8/15」。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，仍以大盤月線為多方防守點。

＜內資接棒族群＞

今日被動元件族群繼續發利多，二線股輪到《6127 九豪》、《8163 達方》... 表現，但結論還是一樣，由於二線股線形受到破壞且反彈帶動人氣有限，整體族群要扭轉結構當非一蹴可幾，還需要時間沉澱籌碼。

本週三帶領學員卡位之底部成形內資接棒族群，今日相關成份股同步拉尾盤開始蠢蠢欲動。

＜蘋概族群新標的＞

7/13 開始介紹蘋概族群所列舉的標的，清一色都是具備線形最早扭轉為多方結構優勢者，如機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》、散熱模組的《2421 建準》、設備廠的《2360 致茂》、軟性銅箔基板的《3144 新揚科》... 等，之後大致上都能逐步走高，但昨日提到當中已有部分個股出現短線技術面過熱跡象，可適度調節來回操作或進行換股。

蘋概股當中若要尋找新一輪之換股標的，當然要避開短線過熱者，選擇已先回檔休息至尾聲或 "利空出盡" 者，舉個例子就像今日的蘋果軟板廠《6269 台郡》，台郡昨日召開法說會並公布第二季毛利率較去年同期接近腰斬，這個利空其實從上週就已開始發酵，今日早盤更直接帶量跌破半年線，然而終場卻開低走高爆量收最高，大有 "利空出盡" 的味道。

細究台郡的走勢其實很有意思，其月線自五月下旬開始翻揚後便不曾下彎，即使台股六月份經歷外資大賣明顯回檔，其股價也能沿著上揚的月線強勢行進，一路墊高到年初的套牢平台下緣才打住，由於股價再上去就是重大壓力區，這邊 "適時" 發生的利空正好藉機取量換手，而這類利空出盡的個股由於停損空間有限，具備 "風險有限、獲利可期" 特性，是值得鎖定的標的。

若嫌台郡這種個股股性太過牛皮，蘋概股當中也不乏遭受 "同樣際遇" 但較為活潑的中小型股，連同上述的 "內資接棒族群"。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

