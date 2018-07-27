【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

加權週 KD 果然被台灣 50 帶動出現黃金交叉

【矽晶圓】【被動元件】【蘋概股】【亞馬遜概念股】將會輪漲

【盤勢分析】

美股道瓊大漲、NASDAQ 大跌、費城半導體又大漲，台股會跟誰走？很多投資人在操作時都易陷入【預設立場】的毛病，而錯失很多賺錢的機會，其實操作不要猜，該買就買，該賣就賣，半年報及 7 月營收陸續要公布了，將來會直接反映在股價上，趁指數上來了，須趕緊調整持股，有些個股完全分不到資金就該先賣，轉往強勢股去

根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續黃金交叉，指數再度上漲 65.17 點 (本波已從 10523 上漲至 11075)！而在台灣 50 週 kd 黃金交叉帶動下 (近期因除權息效應加權指數失真，故看台灣 50)，加權週 KD 果然被帶動，接下來快收月線了，月線看趨勢也有望黃金交叉 (7 月 31 日確立)

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數震盪收漲，台指 (08) 再過近期高點，恭喜操作多單的投資朋友，目前又來到 11000 點附近了，沒有多單的投資人可等震盪再找機會出手！

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變！風水輪流轉，很多的個股怎麼跌，就會怎麼漲回去！下週會更明顯！

◎【矽晶圓】產品報價持續調升如：6488 環球晶 (+5)、5483 中美晶 (+3)、3532 台勝科 (+3.5)、6182 合晶 (+1.3)，近期傳中國紫光又要收購 Siltronic AG，留意環球晶走勢，可當指標股

◎【被動元件】仍以 2327 國巨 (+18 收 933)、2492 華新科(+3.5 收 424) 為指標、2456 奇力新、8163 達方(+6.22%)、3068 美磊、6173 信昌電、3026 禾伸堂、3624 光頡、5317 凱美(+4.68%)、2375 智寶(+2.28%)、6127 九豪(盤中漲停)、8043 蜜望實、6449 鈺邦(+0.7)、6284 佳邦(+1.5)、6175 立敦(+1.5)、2472 立隆(+1.6)、2478 大毅(+4)、6155 鈞寶、6207 雷科，留意法人進出

◎【電競及遊戲】：6111 大宇資、6169 昱泉、6180 橘子、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠、2376 技嘉、2377 微星、3540 曜越，已開始放暑假可開始留意暑假題材及財報效應！

◎【蘋概股】：3008 大立光 (+60)、3406 玉晶光 (+12.5)、3105 穩茂、4943 康控 (+10.5)、2439 美律 (+13.5 漲停板)、2474 可成 (+4)、2317 鴻海、4938 和碩 (+1.3)、6269 台郡 (+4.71%)、6153 嘉聯益 (+1.2)、6290 良維 (+4.05 漲停板)，此族群較為龐大，無法全數同步上攻，可依籌碼及技術線型操作

◎【亞馬遜概念股】：8069 元太，6143 振耀 3141 晶宏 3504 揚明光、神盾 (6462)、創意(3443)、先進光(3362)、飛捷(6206)、笙科(5272)、浩鑫(2405)、零壹(3029)、鈺創(5351)、新鉅科(3630) 等可視盤面結構，選擇當日主流價差操作

目前指數又上來囉，開始汰弱換強，佈局 8 月份主流！