聯交所《董事會及董事指引》2019年起生效

聯交所亦於今天發布《董事會及董事指引》（《指引》），協助董事更有效履行職責, 將於2019年1月1日生效。

聯交所決定下列新措施：

提高董事會及/或提名委員會以及選舉董事（包括獨立非執行董事）的透明度及問責；

提高獨立非執行董事與發行人之間關係的透明度；

提高評估獨立非執行董事人選獨立性的準則；

提倡董事會成員多元化（包括性別多元化）；及

要求提高股息政策的透明度。

新刊發的《指引》提供履行董事會及董事職責及職能的實務建議，包括董事職責及董事會效率、董事委員會、董事會成員多元化，包括性別多元化，以及不同投票權架構發行人的企業管治等。亦有一節特別提及公司秘書的角色與職能，尤其是將公司秘書一職外判的安排。此外，《指引》鼓勵成功上市的申請人在上市前至少兩個月委任獨立非執行董事。

此外，聯交所去年在網上推出董事培訓計劃短片，今年將會繼續提供更多有關於董事職責的培訓短片。

香港交易所上市主管戴林瀚說：「大部分市場人士都支持聯交所推動更高水平的企業管治。在今次的諮詢中，獨立非執行董事及董事會成員多元化，包括性別多元化的議題最受關注」。

戴林瀚補充：「獨立非執行董事對維繫投資者信心擔當越來越重要的角色。修訂後的《上市規則》將提高獨立非執行董事委任過程的透明度，股東得以在股東周年大會投票前更瞭解獨立非執行董事候選人，包括是否已出任其他公司的董事、所需投入的時間，以及將來可以為公司作出的貢獻等

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