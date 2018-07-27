港股午盤跌0.04% 濠賭股集體下跌 風電、地產股大漲

恒指今 (27) 日低開 0.16%，隨後於 28700 點上下波動，截止午間收盤，恒生指數跌 0.04%，報 28769.49 點。國企指數跌 0.02%，報 11019.51 點；紅籌指數漲 0.26%，報 4337.33 點。

吉利汽車 (0175-HK) 跌 3.26%，報港幣 18.42 元，領跌藍籌；騰訊控股 (0700-HK) 跌 0.69%；港交所 (0388-HK) 跌 0.67%。

濠賭股下跌，美高梅中國 (2282-HK) 跌 3.17%；永利澳門 (1128-HK) 跌 2.47%；金沙中國 (1928-HK) 跌 1.08%。

風電股大漲，華能新能源 (0958-HK) 漲 8.96%；金風科技 (2208-HK) 漲 7.24%；大唐新能源 (1798-HK) 漲 6.47%。

藍籌地產股上漲，新世界發展 (0017-HK) 漲 2.17%；新鴻基地產 (0016-HK) 漲 2.07%；恒基地產 (0012-HK) 漲 1.28%。

映客 (3700-HK) 今日翻紅，結束 9 連跌，漲 9.52%，報港幣 3.45 元，最新市值為港幣 71.102 億元。

市場分析指出，週邊人民幣再度下跌，拖累 A 股市場下滑，港股難有起色。

截至午間收盤，滬股通淨流入人民幣 14.6 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣巷 2.45 億元；深股通淨流出人民幣 2.26 億元，港股通 (深) 淨流出人民幣 2.1 億元。

滬股通中資金流入最多的是西藏天路，淨流入人民幣 7919 萬元，其次為隆基股份、貴州茅臺、新鋼股份、海天味業。資金流出最多的是萬華化學，淨流出人民幣 2.21 億元。

深股通中資金流入最多的是沃森生物，淨流入人民幣 1.01 億元，其次為遠興能源、大族鐳射、順鑫農業、洋河股份。資金流出最多的格力電器，淨流出人民幣 2.93 億元。